El PSOE exigirá a Rajoy que emule a Esperanza Aguirre y asuma su responsabilidad 'in vigilando' por Gürtel

El PSOE exigirá este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que emule a la exdirigente de su partido Esperanza Aguirre y asuma su 'culpa in vigilando' por no haber controlado e impedido la presunta financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Margarita Robles, ha avanzado el sentido de su intervención en el Pleno extraordinario que la oposición ha forzado para que Rajoy dé explicaciones sobre las investigaciones judiciales en curso que afectan a su partido por presunta financiación ilegal.

El 26 de julio pasado, Rajoy declaró como testigo en el juicio del caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Negó haber recibido donativos en efectivo de empresarios, haber cobrado sobresueldos en negro y aseguró que en el partido él nunca se ocupó de las cuestiones económicas, sólo de las políticas.

En opinión del PSOE, el jefe del Ejecutivo y presidente del PP no puede parapetarse en que sólo tenía responsabilidades políticas al frente del partido. "Cuando alguien que ha sido presidente del partido tiene sentado en el banquillo a un tesorero y un gerente, tiene que asumir responsabilidades políticas, porque clarísimamente tiene una culpa in vigilando y porque no ha hecho todo lo posible para que estos hechos se esclarezcan", ha adelantado Robles.

OBSTÁCULOS AL JUEZ RUZ Y AMNISTÍA FISCAL

Ha denunciado que al juez que instruyó el sumario del caso Gürtel, Pablo Ruz, se le pusieron "todo tipo de pegas" y ha acusado al Gobierno de Rajoy de no haber hecho "todo lo posible" para que los corruptos devuelvan "aquello que ha sido objeto de corrupción", y ha puesto como ejemplo la amnistía fiscal llevada a cabo por el PP y que anuló el Tribunal Constitucional.

Por eso Robles va a recordarle a Rajoy la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid y como concejal en el Ayuntamiento.

Aguirre justificó su renuncia por no haber vigilado como debía a quien fuera su número dos en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, encarcelado por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación, relacionados con la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II.

A juicio de los socialistas, en la financiación ilegal del PP "existe una responsabilidad política clarísima de Rajoy". "No tanto porque esté implicado en hechos de corrupción, sino porque evidentemente hay una culpa in vigilando, porque responsables de su partido están sentados en el banquillo y porque desde 2014 hay pronunciamientos judiciales que hablan de una caja b en el PP para hacer frente a campañas o pagar sobresueldos", ha abundado la portavoz socialista y exmagistrada.

A esto se une el que Rajoy, a pesar de estos episodios, no ha dado las explicaciones que espera la ciudadanía, en opinión del PSOE, cuando la corrupción figura en recientes encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como la segunda principal preocupación de los españoles, ha añadido Robles.

Esta preocupación ciudadana es la que mueve al PSOE, explica la portavoz, como partido que ejerce una oposición de Estado en cuestiones como la lucha contra el terrorismo o el desafío soberanista en Cataluña, a no ponerse de perfil frente a la corrupción.