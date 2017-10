1-O- PSOE lamenta que Puigdemont no renuncie a la vía unilateral y le señala como responsable de la fractura en Cataluña

El PSOE lamenta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haya renunciado a la vía unilateral para declarar la independencia en Cataluña y le ha señalado como el "principal responsable" de la "fractura" que se vive en la actualidad en este territorio.

En una declaración sin preguntas leída desde la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha denunciado que Puigdemont no ha actuado como presidente de "todos los catalanes y catalanas" y se ha referido al pueblo catalán como una comunidad "uniforme que niega la diversidad".

Ábalos no ha hecho crítica alguna a la gestión de esta crisis por parte del Gobierno de Mariano Rajoy --como el principal partido de la oposición acostumbra a hacer-- y ha dirigido sus dardos exclusivamente contra Puigdemont, al que acusa de no importarle "interferir" en la convivencia de los catalanes por "un interés político particular".

El "principal responsable" de la situación actual en Cataluña es Puigdemont, "que se ha situado en la senda de la ilegalidad", ha destacado el 'número tres' del PSOE, apenas dos días después de que su partido haya pedido la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como responsable de las cargas policiales del 1 de octubre.

Puigdemont ha elogiado precisamente la movilización de los catalanes que se han echado a las calles en Cataluña, no ya para pedir la independencia, sino para mostrar su indignación por la violencia policial. Pero Ábalos ha advertido de que al presidente de la Generalitat hay que juzgarle por "los hechos" y no por sus palabras, que hoy han estado "medidas".

A juicio de los socialistas, lo que Puigdemont tendrían que haber anunciado este miércoles es la desconvocatoria del pleno "ilegal" del lunes próximo en el Parlament, donde expondrá los resultados del referéndum del 1 de octubre y donde se podría declarar la independencia. Así recuperaría la senda de la legalidad, el autogobierno y el respeto a la convivencia democrática, paso previo a que pudiera entablarse un diálogo y una negociación "incluso hasta para reformar lo que no le pueda gustar", ha indicado Ábalos.

Con respecto a las críticas que Puigdemont ha vertido contra el discurso del Rey --del que ha dicho que ha renunciado a ejercer su papel de árbitro entre instituciones que le reserva la Constitución por hacer suyo el discurso del Gobierno de Rajoy--, Ábalos ha salido en defensa del monarca.

"Ayer el Rey se limitó a apelar a la calma, a la sensatez, y al encuentro, sin renunciar a un deber que le asiste a la Corona, símbolo de la unidad y permanencia del Estado", ha señalado Ábalos, cuando desde distintas federaciones socialistas e incluso miembros de la Ejecutiva Federal han manifestado públicamente y en privado haber echado en falta en el discurso del jefe del Estado una apelación al dialogo entre el Ejecutivo y la Generalitat.

En resumen, para el PSOE, la intervención de Puigdemont persigue seguir manteniendo cierto "cinismo político", además de "tratar de eludir sus responsabilidades políticas y legales".