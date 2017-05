PSOE y Podemos piden a Pastor que reúna a la Mesa del Congreso por los recursos a enmiendas de Presupuestos y la moción

Este jueves el órgano de gobierno del Congreso celebró una reunión ordinaria en la que el PSOE aprovechó para reclamar a Pastor que convocara un nuevo encuentro en cuanto comenzaran a llegar los recursos que este grupo, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís han planteado contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos de excluir del debate presupuestario aquellas enmiendas que superen los 15 millones de euros de gasto.

Y este viernes los representantes del PSOE han vuelto a urgir a la presidenta de la Cámara que convoque ya esa reunión, pero hasta el momento Pastor no les ha respondido a su demanda, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

A MÁS TARDAR EL LUNES

Lo propio ha hecho los diputados de Unidos Podemos que forman parte del órgano rector del Congreso, ya no sólo por los recursos a las enmiendas a las cuentas públicos, sino por la moción de censura que este mismo viernes han llevado al Registro de la Cámara.

De hecho, la propia portavoz parlamentaria del grupo confederal, Irene Montero, ha informado de que ha mantenido una breve conversación telefónica con Pastor para comunicarle la presentación de su moción.

Tanto el PSOE como Unidos Podemos coinciden en que esta reunión debería tener lugar este mismo viernes o a más tardar el lunes, aunque ésta es una potestad de la presidenta del Congreso y, por tanto, ha de ser ella la que tome la última decisión.

EL DEBATE DE LA MOCIÓN ¿EN JUNIO?

Sea cuando fuere, la Mesa del Congreso, donde el PP y Ciudadanos suman mayoría, debatirá en su próximo reunión los recursos a las enmiendas de los Presupuestos y admitirán a trámite la moción de censura en caso de que ésta cumpla los requisitos que establece el Reglamento.

No obstante, la fecha para el debate de esa moción es una competencia exclusiva de la presidenta, pues la Constitución y el Reglamento solo precisan que no puede celebrarse antes de cinco días desde su presentación. Teniendo en cuenta que el registro de la misma ha tenido lugar este viernes, como pronto su discusión no podría celebrarse antes del próximo jueves.

No obstante, la próxima semana y la siguiente están centradas en el debate del proyecto presupuestario del Gobierno, que normalmente tiene prioridad, por lo que pudiera ser que la presidenta decidiera aplazar el debate de la moción de censura hasta la primera semana de junio.