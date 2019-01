PSOE sólo hablará de pactos con Podemos en la Comunidad de Madrid tras las elecciones

En declaraciones a los medios tras la reunión del comité en la sede del PSOE en Ferraz, Sicilia ha señalado que el objetivo de lo socialistas en Madrid es "salir a ganar" para "ofrecer una alternativa a gobiernos de derechas". Además, ha anunciado que el 6 de abril, en el Comité Federal del partido, se aprobarán las listas de las candidaturas, incluida la que presentarán para el ayuntamiento madrileño.

Con todo, a pesar de no querer anticipar futuros pactos, Sicilia ha indicado que su formación no renunciará a sus principios básicos y no pactará con "aquellos que pongan en tela de juicio cuestiones tan importantes como la libertad de las mujeres o de colectivos como el LGTBI".

"Estaremos en frente de aquellos partidos que ponen encima de la mesa acabar con derechos y libertades, como está haciendo Vox a cambio de prestar el voto a una investidura", ha puntualizado Sicilia haciendo referencia al pacto de investidura alcanzado entre PP, Ciudadanos y Vox.

Asimismo, Sicilia ha admitido que si bien no aun no se han realizado las primarias del partido para elegir al candidato a las municipales en Madrid, el 9 de marzo se celebrarán, "aun hay tiempo" todavía para que quien quiera pueda presentarse.

"Los procesos de primarias se deben celebrar (...), en Madrid presentaremos buenos candidatos que serán sin duda los mejores para ganar las elecciones en Madrid y quitar a la derecha de la comunidad", ha apuntado.