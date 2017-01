PSOE La Rioja: "No somos de Pedro Sánchez ni de Patxi López, somos de los dos a la vez"

Andreu, al finalizar una rueda de prensa convocada para dar a conocer la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales de La Rioja que ha presentado el PSOE, y preguntada por las próximas Primarias del PSOE nacional ha calificado de "extraordinarios" a los dos candidatos que, ya, han dado un paso al frente: Patxi López y Pedro Sánchez.

"Nuestro pensamiento es que salgan todas las personas que crean que pueden hacer algo por unir el partido", ha dicho.

Cuestionada acerca de si se pueden volver a repetir enfrentamientos internos ha manifestado: "Aquí en La Rioja no va a ser, no pretendo, voy a trabajar por que haya unidad; todos tenemos la oportunidad de ser secretarios generales y no quiero que se repita" lo ocurrido tras el último Comité Federal.

Preguntada acerca de si La Rioja y su secretario general, Cesa Luena, siguen siendo de Pedro Sánchez, dado que Luena fue la mano derecha de Sánchez mientras era secretario general y, tras el último comité federal la dirección del partido en La Rioja seguía manteniéndose fiel ha contestado: "Esa es una pregunta muy interesante que no te voy a poder responder".

Tras volver a ser preguntada por su opinión personal ha añadido: "En La Rioja no somos de Pedro Sanchez, de Patxi López y somos a la vez de los dos, de los tres o de los cuatro; somos de todos y tenemos que seguir por ese camino".