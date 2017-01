EL PSOE Y EL PSC RECUPERAN LA BUENA SINTONÍA

Google Plus

La relación de PSOE y PSC, debilitada en los últimos meses, va recuperando la buena sintonía y caminando a la recuperación de la hermandad que había entre los dos partidos.

Fuentes consultadas por Servimedia aseguran que tras este Comité Federal se saca la conclusión de que se recupera la buena sintonía entre PSOE y PSC. Hasta tal punto de que dicen que “ya está medio integrado” el partido que lidera Miquel Iceta después de las diferencias de los últimos meses provocados por la negativa del PSC de acatar la disciplina de voto y oponerse a la investidura de Mariano Rajoy.

Tras esas diferencias, PSOE y PSC acordaron crear una comisión para revisar el protocolo de relación que desde hace 40 años mantienen los dos partidos. Esa comisión sigue todavía trabajando en el nuevo modelo pero todo apunta a que mantendrán la relación y que se llegará a un acuerdo tanto en el proyecto como en el ámbito organizativo.

El propio Miquel Iceta, primer secretario del PSC, anunció que en los próximos meses se incorporará un representante de los socialistas catalanes en la Comisión Gestora del PSOE.

Y, en sus palabras en el Comité Federal, bromeó pidiendo al presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, que no les deje fuera del Congreso y que los militantes socialistas catalanes puedan votar.

En el PSOE mantienen la premisa de que no pueden defender la unidad de España y la permanencia de Cataluña si no son capaces de mantener el hermanamiento con el PSC.

Precisamente, según se recoge en la resolución del Comité Federal de este sábado, los socialistas están “totalmente comprometidos” en encontrar una solución a la deriva secesionista planteada desde Cataluña.

Para ello, marcan los dos instrumentos que a su juicio son “irrenunciables”, como son el diálogo y el respeto a la ley. Reivindican también el camino señalado en la Declaración de Granada, que defienden se reconozca ahora por muchos “como un punto de partida útil” para alcanzar una estructura institucional en la que “todos los pueblos de España, incluida Cataluña, se sientan cómodos y reconocidos”.

Además, insisten en mantener una política de “oposición útil” en el Parlamento que se desarrolle también en las distintas comunidades autónomas y en los ayuntamientos.

Sostienen, como “fuerza de Gobierno en muchos lugares de España”, que uno de los ejes de trabajo para los próximos meses es “ganar de nuevo la confianza de la mayoría social con la iniciativa política y con una acción eficaz al servicio de nuestras ideas y del interés de la sociedad”.

