PSOE. TODO PREPARADO PARA EL DEBATE ENTRE LOS CANDIDATOS

Ya está todo preparado en la sede federal del PSOE para el debate entre los tres candidatos a la Secretaría General del partido, Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez.



Desde las nueve y media de la mañana en la sede de la calle Ferraz (Madrid) se daban ya cita algunos de los cerca de los 200 profesionales de 85 medios nacionales e internacionales que se han acreditado para seguir este único debate entre los candidatos, a seis días de las primarias del 21 de mayo.

El debate comienza a las 12’15 horas, y por espacio de hora y media aproximadamente, se celebrará en la sala Ramón Rubial, donde podrán acceder siete personas de cada una de las candidaturas, así como un redactor de cada medio de comunicación acreditado.

Los candidatos estarán tras tres atriles blancos, tipo cubiletes en el siguiente orden: López en el centro, a su derecha Sánchez y a su izquierda Díaz. La moderadora, la periodista Carmen del Riego, se situará en un extremo a la derecha del ex secretario general del PSOE.

Ellos verán tres pantallas en las que se les indicará el tiempo que les resta de sus intervenciones y que será controlado por miembros de la Federación Madrileña de Baloncesto.

Según ha facilitado el PSOE, los candidatos llegarán a Ferraz una hora antes del inicio del debate, en intervalos de cinco minutos. Serán recibidos en el vestíbulo de la sede por el presidente de la Comisión Gestora, Javier Fernández.

El primero en llegar será el ex secretario general del partido, Pedro Sánchez, a las 11:15 horas, cinco minutos después lo hará la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y, en último lugar, el ex presidente del Congreso y del Gobierno vasco.

Tras ser recibidos por Fernández y ser fotografiados, los candidatos subirán a la tercera planta del edificio donde disponen de un despacho cada uno.

A las 12:10 está previsto que los tres candidatos posen de manera conjunta en el hall, acompañados de la moderadora del debate, y acto seguido bjarán al salón de actos.

Será la primera vez que se vea a los tres candidatos juntos desde el 1 de octubre –fecha de la dimisión de Sánchez- porque, aunque coincidieron en los actos en recuerdo de Carme Chacón, no se relacionaron.

DEBATE

A las 12.15 horas comenzará el debate, que durará una hora y media, con la siguiente estructura: Un minuto de introducción de cada uno, después el bloque político y económico de 27 minutos cada uno, donde cada candidato podrá hablar nueve minutos.

Tras una pausa de cinco minutos, se debatirá sobre el modelo de partido durante otros 27 minutos, de manera que se estima que concluya el debate con un minuto final de petición de voto de cada candidato. Se espera que concluya sobre las 13.45 horas.

La señal que facilitará el PSOE será servida en directo por seis cámaras de TV para todos los medios que deseen conectar.

La diputada por Madrid y próxima a Sánchez, Margarita Robles, manifestó a su llegada a Ferraz que el ex secretario está “animado” y que tiene “esperanza en el sentido común de la militancia”.

Minutos antes de las 11 horas, un grupo de apoyo a Susana Díaz de una docena de personas llegaron a Ferraz con carteles con el lema de su candidatura 100% PSOE.

