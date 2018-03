El PSOE y el PP defienden la "normalidad" que el 155 ha llevado a Cataluña

Las portavoces del PP y el PSOE en la "comisión del 155" del Senado han defendido hoy que la aplicación de este artículo de la Constitución en Cataluña ha llevado la "normalidad" a esta autonomía y a sus instituciones, ahora sólo pendientes de que los independentistas elijan un presidente viable.

Ante la comparecencia del secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, para informar de la gestión del Gobierno de las medidas del 155, los partidos mayoritarios que las apoyaron siguen manteniendo hoy que eran necesarias y que se han aplicado de manera adecuada.

La portavoz socialista, Begoña Nasarre, ha reconocido que respaldar el 155 fue una "difícil decisión" y "un mal trago" para el PSOE, pero "no hubo más remedio" que hacerlo para "restablecer el orden constitucional" en Cataluña ante el desafío independentista.

Eso sí, cinco meses después entiende que "ha quedado claro que la aplicación de las medidas no ha llevado al caos en el territorio, ni a la rebelión masiva de funcionarios ni a la proliferación de disturbios ciudadanos".

Nasarre ha agradecido a los catalanes su "actitud serena", que ha contribuido a generar "un clima de normalidad" aunque dentro de la "situación excepcional que se está viviendo".

La senadora ha dado gran relevancia al "desmantelamiento" de las estructuras de los independentistas y ha enfatizado que la aplicación del 155 puede ser bienvenida porque "por vez primera" se ha escuchado a los soberanistas hablar en el Senado de los "problemas de verdad" de los catalanes y no de los del "procés".

En todo caso, ha advertido que siguen en el "error" de "pervertir las instituciones" para sus intereses particulares y ha añadido que Jordi Turull "no es un candidato viable" y Cataluña necesita un Govern dentro de la legalidad.

En nombre del PP, Clara San Damián ha hecho también hincapié en que el 155 "ha devuelto a Cataluña la normalidad y la legalidad que reclamaban los ciudadanos catalanes y las instituciones".

Ha explicado que si cinco meses después sigue en vigor es porque los independentistas "quieren" y no se puede pedir al Gobierno que lo retire ya, como hace el PNV, porque quienes tienen la capacidad de suspenderlo son ellos con la elección de un presidente viable.

Gracias al 155, ha agregado, no sólo se ha recuperado el orden constitucional en Cataluña sino que "se ha frenado la sangría económica" y se ha animado la recuperación y la creación de empleo.

"Nadie duda ya del 155, de lo que sí duda la gente es de los independentistas, porque sabemos que muchos recursos de los catalanes se han dedicado a sus intereses personales", ha concluido.

Sin embargo, Óscar Guardingo, de Unidos Podemos, ha rechazado la tesis de que el 155 haya permitido recuperar la normalidad en Cataluña y ha considerado que no ha mejorado en nada la vida de los catalanes.

Guardingo ha adelantado que los "comunes" votarán esta tarde en contra de la investidura de Jordi Turull como candidato a la Presidencia de la Generalitat, por creer que es heredero de los recortes y del 3 por ciento, en alusión a los casos de corrupción en los que está involucrada la antigua CDC.

Pero, pese a ese voto contrario, ha subrayado que Unidos Podemos quiere que se recupere el autogobierno en Cataluña y los catalanes puedan elegir libremente a sus representantes y que "no se los elija el Tribunal Supremo".

El portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, ha considerado que Cataluña necesita una solución "urgente", que pasa por la constitución de un gobierno democrático, legítimo y que respete la decisión adoptada por los catalanes el 21 de diciembre.

Bildarratz, en cuya opinión repetir las elecciones sería una mala opción, porque la sociedad catalana "ya ha hablado suficiente y además alto", el Gobierno central no ha contribuido ni colaborado a dar una "verdadera solución" para los catalanes.

A su juicio, el tiempo ha dado la razón al PNV cuando advirtió en octubre de que no serviría, porque "hay políticos en la cárcel, no hay certidumbre y no hay capacidad de gestionar la voluntad de la sociedad".

Desde UPN, Patxi Yanguas ha asegurado que cuanto más tiempo pasa y más ve cómo siguen actuando los independentistas, su partido más se reafirma en la aplicación del 155.