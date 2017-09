El PSOE acusa al PP de alejarse de la política en Cataluña y sólo aplicar la ley

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha acusado hoy al Gobierno de "alejarse de la política en Cataluña" y quedarse "sólo con la aplicación automática de la ley", algo que "no basta" para solucionar la situación.

En declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, López ha afirmado que "nunca es tarde para hablar y dar soluciones a los grandes problemas", por lo que es "absolutamente necesario" el diálogo y la política "antes del 1-O y después", ha dicho.

Para el diputado socialista la política es "dialogar, buscar respuestas y ofrecer soluciones", algo que, en su opinión, el PP no está haciendo y que es "uno de los grandes problemas de este país".

Preguntado por las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en las que ha asegurado estar dispuesta a facilitar que se pongan las urnas "sin poner en peligro a ningún funcionario", López ha subrayado que "todo lo que sea ir en contra de la propia democracia" le parece "mal".

"Es antidemocrático decir que las leyes si no están a mi favor y no me gustan no las cumplo, decir que la ley que hago yo sí es la que vale y el resto no, o amenazar a los funcionarios con que si no están conmigo les expulsaré", ha criticado.

El secretario de Política Federal del PSOE ha opinado que se está "jugando con una cosa muy seria" en Cataluña y que todos los representantes institucionales deberían entender que no se pueden saltar "de ninguna manera la legalidad porque es como saltarse la propia democracia", ha recalcado.

López considera que "sería mucho decir" que algunos partidos políticos están buscando el enfrentamiento social en las calles, pero ha señalado que se está llevando la situación hacia la "fractura social" y eso, ha dicho, "no es lo que necesitamos".

A su juicio, hay que "sentarse, hablar, resolver problemas y buscar un pacto entre ciudadanos que piensan diferente y que se sienten de manera diferente para definir una convivencia en la que estemos todos juntos".