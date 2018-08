El PSOE dice al PP que si quiere defender el Senado evite el "bochorno" de aprobar un Pleno imposible de celebrar

Gil ha rechazado la declaración institucional presentada por los 'populares' para reivindicar el papel parlamentario del Senado y su labor como Cámara territorial y ha asegurado que no entiende "el objetivo" del documento. La iniciativa será tramitada finalmente como moción y se debatirá en sesión plenaria.

El portavoz socialista ha cargado contra el PP por presentar este texto pero permitir que la Diputación Permanente del Senado haya aprobado hoy celebrar en agosto un Pleno sobre inmigración con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está de viaje oficial, y cuando restan dos días para que acabe el mes.

"Si al PP le preocupa la reputación del Senado lo primero que debiera hacer es no protagonizar espectáculos bochornosos como el que hoy ha perpetrado", ha dicho el portavoz.

Ander Gil ha explicado también que su Grupo Parlamentario defiende además el asunto que ha provocado la iniciativa del PP: una reforma de al Ley de Estabilidad para que el Senado no pueda vetar la aprobación del techo de gasto.

Ha insistido en que es una posibilidad que aprobó el Gobierno del PP en 2012, con mayoría absoluta entonces, y que otra mayoría parlamentaria "tan legítima" va a eliminar ahora. El portavoz ha subrayado que no hay un mandato constitucional para que el Senado tenga esa capacidad de veto y que "no parece razonable" además que pueda vetar el techo de gasto, paso previo a los Presupuestos, y no el proyecto de cuentas generales del Estado.