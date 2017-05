PSOE. LA PARTICIPACIÓN SE SITÚA AL 51%

Google Plus

La participación de los militantes socialistas llamados a votar este domingo para la elección de la persona que ocupe la Secretaría General del PSOE se eleva al 51% hasta las 14 horas.



El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, explicó sobre las 15:25 horas que este dato se extrae a partir de la muestra de las mesas electorales de las agrupaciones de más de 100 militantes que abren a jornada completa. Es decir, de un total de 754 mesas que representan a unos 120.000 afiliados.

Esta muestra supone dos tercios del total de 187.949 militantes del PSOE que están convocados a este proceso interno en las 2.907 mesas electorales distribuidas por el territorio.

En 2014, cuando estaban llamados a las urnas más de 198.000 militantes, a las 14 de la tarde habían participado el 32% del censo electoral. Al final de la jornada, la participación se elevó hasta el 66,76%.

Ahora se espera que supere el casi 70% de participación que se movilizó para la recogida de avales.

Jiménez subrayó que la participación de esta edición no se puede relacionar con la de 2014 porque se están “comparando magnitudes homogéneas” ya que en esta ocasión se hace de una muestra de las mesas electorales y no del total.

El portavoz socialista indicó que se trata de un “nivel muy importante” ya que los militantes han decidido “salir a votar temprano en un número muy importantes”. También subrayó que no se puede comparar con otras consultas internas porque el muestreo es distinto y confía en que este método se asiente para futuras consultas y así se pueda hacer comparaciones.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso