El PSOE respalda a Óscar Puente y acusa al PP de usar Venezuela para atacar al resto "como arma arrojadiza"

Lastra ha respaldado en nombre de su partido al portavoz del PSOE, Óscar Puente, quien en una entrevista con Europa Press criticaba el "sobredimensionamiento" que se le da en España al problema, "portada tras portada", más por la vinculación de Podemos con el régimen de Maduro, dijo, "que con que Venezuela sea un problema que interesa a los españoles".

La número dos del PSOE ha querido dejar sentado que a su partido le preocupa y le "ocupa" la situación en Venezuela, que apoya "al pueblo venezolano" y que apuesta por una solución negociada del conflicto, que es "serio y grave".

"Nadie resta importancia a lo que sucede en Venezuela, es un pueblo hermano y amigo. Lo que el portavoz quería trasladar es que nunca vamos a utilizar el sufrimiento del pueblo venezolano para hacer política", ha dicho Lastra en rueda de prensa en Madrid, en la que ha aprovechado para recordar que el partido político de Leopoldo López forma parte de la Internacional Socialista.

Y ha insistido en que en España "en algunos momentos se utiliza Venezuela como arma arrojadiza", en referencia al PP, al que no ha citado. "No es que al pueblo español no nos importe la crisis de Venezuela, que no está sobredimensionada, pero hay un partido que cuando tiene un problema ataca a los demás con Venezuela", ha dicho.