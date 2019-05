El número 10 del PSOE de Melilla renuncia a ir en la lista tras ser detenido por presunto tráfico de personas

En declaraciones a los periodistas, la candidata a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla ha manifestado que "José Manuel Molina ya no forma parte de la candidatura de nuestro partido". Gloria Rojas ha explicado que, a pesar de que todavía no hay ninguna decisión judicial, "Molina ha presentado este sábado su renuncia a formar parte de la candidatura" del PSOE local a las municipales.

La secretaria general de los socialistas melillenses ha explicado que "por la cercanía de las elecciones, no es posible retirar el nombre de José Manuel Molina de las papeletas", pero ha subrayado que "al no formar parte de la candidatura, en caso de que obtuviéramos diez diputados, se pasaría directamente al número once".

Tras participar en un "puerta a puerta" en el barrio del Real de Melilla junto con la número dos del PSOE al Parlamento Europeo, Iratxe García, y en compañía de decenas de afiliados y otros integrantes de su candidatura, Rojas ha destacado que "desde el PSOE siempre vamos con la presunción de inocencia por delante, pero creemos que el resto de partidos tienen que tomar ejemplo y retirar a todas las personas que vayan en sus listas con procesos judiciales abiertos". "Por responsabilidad y por transparencia", ha apostillado Rojas.

José Manuel Molina Mohamed, conocido popularmente como 'Maka Vidal', fue detenido este pasado jueves, junto con otras tres personas más, por su presunta vinculación con el tráfico de inmigrantes, en una operación conjunta de la Guardia Civil y Policía Nacional. Gloria Rojas advirtió ese mismo día que si Molina no salía libre de cargos "no continuará en la lista", de acuerdo con el Código Ético que han firmado todos los integrantes de la candidatura, "en el que se establece el límite en la condición de investigado". José Manuel Molina Mohamed no ha querido esperar a la adopción de ninguna medida judicial para renunciar a ir en la lista socialista para las elecciones del 26 de mayo.