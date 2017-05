El PSOE de Madrid rechaza la moción contra Cifuentes pero Podemos sigue adelante

El PSOE-M ha rechazado hoy la moción de censura que pretende presentar Podemos contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, tras las investigaciones del caso Lezo, debido a la negativa de Ciudadanos a sumarse a esta propuesta.

Así lo ha anunciado hoy el PSOE-M en una nota de prensa tras una reunión celebrada a propuesta de Podemos, formación que, en otro comunicado, ha subrayado que seguirá adelante con su iniciativa, aunque no tiene el apoyo de los otros dos grupos, porque es un "imperativo ético".

A la reunión de hoy han asistido la secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, y el secretario de Organización del partido, Enrique Rico, así como el secretario general de Podemos en la Comunidad, Ramón Espinar, y la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta.

El PSOE-M ha manifestado la "imposibilidad real de poder llevar a cabo el cambio y la regeneración política necesaria en la Comunidad de Madrid a través de la moción de censura que propone Podemos tras la negativa de Ciudadanos" a apoyar esta iniciativa.

Los socialistas coinciden con Podemos en el diagnóstico de la situación política regional, "inmersa en procesos judiciales por casos de corrupción así como en la mala gestión que el PP está llevando a cabo desde el gobierno regional y que mantiene a las instituciones madrileñas paralizadas".

Por ello, han defendido que siguen considerando "el cambio político y la regeneración de la Comunidad de Madrid como algo absolutamente necesario", pero no están a favor de hacerlo a través de una moción de censura que no saldría adelante al no contar con el respaldo de Ciudadanos.

Por su parte, Podemos ha señalado en otro comunicado que tras la reunión con el PSOE-M, que ha transcurrido "de forma cordial", seguirá adelante con la moción de censura, pese a no contar con el apoyo de los otros dos grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid.

Para la dirección del partido "es un imperativo ético" llevarla a cabo y "un mandato de los inscritos" después de que un 94 % de los participantes de la consulta ciudadana organizada por Podemos de la Comunidad de Madrid se mostraran a favor de impulsarla.

"El PSOE-M no está en condiciones de presentar una moción de censura, pero la ciudadanía madrileña no puede esperar", han indicado desde Podemos, que ahora tiene previsto reunirse con organizaciones sociales para preparar dicha moción.