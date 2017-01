La dirección del PSOE-M se vuelca con Patxi López y deja atrás el 'no es no' de Sánchez: "Ahora es el 'sí es sí'"

La cúpula del PSOE de Madrid se ha volcado este viernes con la candidatura de Patxi López a las primarias socialistas y ha dejado atrás el 'no es no' que defendió en nombre del ex secretario general Pedro Sánchez para pasar al "'sí es sí' por el PSOE". Así lo ha defendido el presidente de esta federación, el también alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, que ha anunciado sin ambages su apuesta por el exlehendakari.

Robles ha ejercido de anfitrión del aspirante a la Secretaría General en un acto en el centro de arte Tomás y Valiente de su ciudad, que ha reunido a más de 300 personas, y al que ha acudido una amplia representación de la dirección de los socialistas madrileños.

Junto al presidente de la federación, ha estado la secretaria general y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, el secretario de Organización, Enrique García Rico, y otros cinco alcaldes socialistas de la Comunidad.

En concreto, han acudido los primeros ediles de Coslada, Angel Viveros; Aranjuez, Cristina Moreno; Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios; Arganda del Rey, Guillermo Hita, y Navalcarnero, José Luis Adell. No estaban los alcaldes de Leganés, Santiago Llorente, y de Móstoles, David Lucas.

CENSURA LOS "INSULTOS" A COMPAÑEROS

Nada más tomar la palabra, Robles ha defendido que, en su opinión, Patxi López representa "la mejor opción" para liderar el PSOE. Y no ha ocultado que antes apoyó a Pedro Sánchez e incluso formó parte de las plataformas de militantes críticos con la Gestora y próximas al ex secretario general, que pedían que el 39 Congreso del partido se adelantara y se convocaran las primarias de forma inmediata.

Pero ha reconocido que no siempre estuvo cómodo en ese sector, porque hubo "algunas cosas" que no le "gustaron". "No me gusta que se trasladen insultos a los compañeros, independientemente de su opción", ha dicho, entre aplausos de los presentes.

Robles, que lleva al frente del Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 2002, ha defendido que el PSOE es un partido en el que "cabe mucha gente" y ha insistido en el "respeto a todos los compañeros y compañeras".

"Y cuando pedíamos ese adelanto del Congreso, se me estaba desgarrando el corazón, porque yo entre compañeros no tengo ningún enemigo, mi enemigo es la derecha de este país", ha remachado, asegurando que, en esta carrera por la Secretaría General, tampoco considera que tenga enemigos.

Pero, eso sí, ha querido dejar claro que su "deber" también es "defender lo que entiende que es "mejor para el PSOE" y considera que esto pasa por Patxi López.

Por eso, ha animado a "pasar del 'no es no' al 'sí es sí' del PSOE", porque es lo que se está "jugando ahora", el futuro del partido. "Y al margen de quién sea el compañero que sea el secretario general en el Congreso, tengo muy claro que tenemos que estar unidos, porque en este caso la credibilidad del PSOE empieza por la unidad interna de todos los socialistas", ha abundado.

Y, en su opinión, este proyecto "lo entraña Patxi López", porque cree que es quien "puede unir al partido". "Tenemos que evitar los choques de trenes", ha defendido, un aviso que puede entenderse como la confrontación entre la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y Pedro Sánchez.

A su juicio, los ciudadanos progresistas están esperando al PSOE y la respuesta sólo puede venir "a través de la unidad". "Cuando uno va por las calles de Fuenlabrada lo primero que me dicen los ciudadanos es que tenemos que estar unidos", ha remachado.

De esta manera, se ha comprometido a "trabajar diariamente" para que Patxi López sea quien "lleve el futuro de este partido", que tiene que estar "claramente identificado en la izquierda". "Creo que es la mejor opción en este momento", ha remachado.

"GRAN RESPETO" POR PEDRO SÁNCHEZ, PERO ES EL MOMENTO DE LÓPEZ

Robles ha asegurado que tiene "un gran respeto y una gran estima" por Sánchez, pero ha insistido en que "en este momento" es Patxi López quien puede "sumar las voces de millones de ciudadanos" que esperan que el PSOE esté unido.

Y ha terminado pidiendo "respeto" en este proceso, después de escuchar "algún insulto" a la candidatura de López. "Tenemos que tener entre todos un gran respeto, porque la derecha de este país lo que está deseando es que entre nosotros nos desangremos", ha remachado, para finalizar con una última apelación a sumar esfuerzos para que el PSOE salga unido de su 39 Congreso. "Ya no es hora del 'no es no', ahora es hora del 'sí es sí' por el PSOE", ha dicho.