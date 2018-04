PSOE-M augura que "en unos meses" la Comunidad tendrá un Gobierno "socialista y paritario", con la moción de censura

Así lo ha vaticinado Franco durante el acto 'Con la ciudadanía, por la dignidad: Moción de Censura', organizado por los socialistas, al que ha asistido el líder socialista, Pedro Sánchez; el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, y la secretaria de organización del PSOE-M, Carmen Barahona; y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié.

"Es una pena que no intervengan más mujeres en el día de hoy, en unos meses tendremos en Madrid un Gobierno socialista y paritario no como la derecha. Esta moción sólo quiere cambiar y resolver los problemas que el PP no ha resulto", ha asegurado Franco.

El secretario general del PSOE-M ha sostenido que para estar al lado de las personas que más los necesitan Ciudadanos "tiene dos opciones o seguir apostando por los corruptos, por los gobiernos del PP, sea cual sea la fórmula y coloquen a otro de la misma calaña en su lugar". "Está secuestrado por la corrupción y, pongan a quien pongan, será cómplice de esa corrupción. Ese es el motivo por el que aquí no hay sillones, hay decencia y lo demás son sólo atajos que no conducen a ningún lado", le ha espetado al partido naranja.

Así, Franco ha insistido en que con esta moción contra la dirigente madrileña "se van a resolver los problemas que con el PP no se han resuelto", como en sanidad, educación o servicios sociales. "Para eso presentamos la moción, para cambiar las cosas y resolver los múltiples problemas que tiene la sociedad madrileña", ha reiterado.

"UNA MOCIÓN DE LA DIGNIDAD"

Por su parte, el portavoz socialista en la Asamblea ha aseverado que, actualmente, lo mejor para la ciudadanía es una moción de censura, que es "constructiva, una moción de la dignidad porque propone una alternativa".

A juicio de Gabilondo, ha habido "una sensación de impunidad y de privilegio" con la polémica del máster de Cifuentes que lleva a poner en las instituciones "al servicio de sus intereses particulares y eso es lo que no puede ser".

"Nuestra idea es que hay que ganar la moción de censura, esta es nuestra idea. Ciudadanos está retratadísismo, ha apoyado al PP una y otra vez desde la investidura y los presupuestos", les ha espetado al tiempo que les ha insistido en "reorienten su política de acuerdo a su proyecto que hablaba de regeneración democrática".

Además, les ha pedido que no se llamen como "transformadores" quienes, a su parecer, "lo único que hacen es ratificar una política que conduce a las personas a la pobreza". También, les ha instado a exigir responsabilidades políticas.

"La única manera de afrontar el desafío es tener el coraje socialista de correr el riesgo de algo, aunque no salga como uno ha pensado, pero no hay ningún riesgo es mayor que quedarse quieto", ha concluido Gabilondo.

Por su parte, Barahona ha pedido a la formación naranja que "a ver si dejan de estar de perfil y se ponen de frente" y "se suman a la ejecución de medidas regeneradoras, con contundencia".

"Nos encontramos ante un Gobierno agotado, atrofiado y sin liderazgo y sin respuestas. El PSOE sí está generando respuestas y propuestas de solución a estos grandes problemas para salir de la parálisis que está generando el PP y esta derecha", ha agregado la secretaria de organización del PSOE-M.