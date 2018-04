El PSOE propone a María Llanos Castellanos como candidata para cubrir el puesto vacante en el Tribunal de Cuentas

Llanos Castellanos, de 48 años y natural de Albacete, es letrada de profesión y cuenta con una larga trayectoria en la Administración. Desempeñaba desde 2013 un puesto técnico en el Tribunal de Cuentas como Delegada Instructora en la Unidad de Actuaciones Previas de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento.

Precisamente en este puesto fue la instructora designada para investigar la denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catalana contra el ex presidente Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y los ex consejeros Irene Rigau y Francesc Homs por posibles responsabilidades contables en el proceso participativo del 9-N.

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que los 'populares' no presentarán candidato después de la marcha de Armet, que había sido propuesto por los socialistas.

El Senado abrió esta semana, y hasta el lunes, un plazo para que los grupos parlamentarios presenten candidatos al puesto del Tribunal de Cuentas. Ahora la candidatura llegará a la Mesa del Senado de la próxima semana que la llevará ante la Comisión de Nombramientos del Senado.

Ese foro escuchará a los candidatos y hará una propuesta al Pleno de la Cámara Alta, que elegirá definitivamente al nuevo consejero. El Tribunal de Cuentas está formado por doce consejeros elegidos, a partes iguales por el Congreso y el Senado por un periodo de nueve años.

AMPLIA TRAYECTORIA EN LA ADMINISTRACIÓN

Llanos Castellanos cuenta con una importante carrera en la administración habiendo ocupado puestos en el ámbito nacional y autonómico. En 2012, fue jefa de Área de la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta oficina está a cargo de contratar todas las obras y reparaciones de los inmuebles de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Fue, entre 2009 y 2011, Directora General de Cooperación Local del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, de la mano de Manuel Chaves como máximo responsable del Ministerio, después de ser Consejera Técnica. En ese puesto asume la coordinación y gestión de toda la colaboración económica del Estado a las Corporaciones Locales.

En 2003, el entonces presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha José Bono cuenta con ella en su Gobierno como consejera de Administraciones Públicas, cargo en el que continuó tras la llegada de José María Barreda, cuando Bono fue nombrado ministro de Defensa. Llanos Castellanos comenzó su carrera como Letrada del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

En el ámbito docente ha impartido clases en la Universidad Carlos III de Madrid, en el marco del "Máster de Derechos Fundamentales" desde 2015 hasta el actual curso 2017-2018.