EL PSOE DA JUEGO A LOS DIPUTADOS ANDALUCES EN EL CONGRESO

Google Plus

La mayoría de la preguntas de diputados socialistas dirigidas al Gobierno en la sesión de control en el Congreso del próximo miércoles las harán representantes andaluces.

Desde que se produzco la reelección de Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General del PSOE en mayo y el consiguiente relevo en la dirección del grupo parlamentario, hacía tiempo que no se veía esta presencia destacada de diputados socialistas andaluces en una sesión de control.

Los diputados andaluces se posicionaron en bloque en favor de la candidatura de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, para liderar el PSOE a nivel federal.

Tras la victoria de Sánchez, el foco ha estado varias veces puesto en la actuación de los diputados de la federación con más presencia en el grupo parlamentario. La más sonada fue el pasado mes de septiembre con motivo de la votación de una proposición de Ciudadanos en apoyo al Gobierno por la gestión de la crisis en Cataluña. Hasta el último momento, los diputados andaluces y algunos de otras federaciones especularon con votar en contra del sentido impuesto por Ferraz. Pero, pese a que estaban en contra de la posición adoptada por la dirección de grupo, optaron por seguir la instrucción.

Al final cuatro diputados rompieron la disciplina de voto. Los tres andaluces (Antonio Pradas, José Juan Díaz Trillo y Gregorio Cámara) aseguraron que se trató de un error, mientras que la exportavoz parlamentaria Soraya Rodríguez reconoció que votó de manera consciente porque no estaba a favor de la posición del partido.

Precisamente, dos de esos diputados participarán en la sesión de control, que para un diputado significa un ‘premio’ por parte de la dirección porque le permite tener visibilidad.

El onubense José Juan Díaz Trillo preguntará al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, sobre las acciones que tiene previsto impulsar el Gobierno en la vertiente cultural del Proyecto Marca España, mientras que el malagueño Miguel Ángel Heredia cuestionará a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, sobre la alerta de la OCDE de riesgo de pobreza para los futuros jubilados españoles.

Por último, el sevillano Antonio Pradas también se dirigirá a Fátima Báñez sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la caída de jornales en el campo como consecuencia de la sequía.

Antes de estas preguntas, la sesión de control al Gobierno la iniciará la portavoz socialista Margarita Robles preguntando al presidente Mariano Rajoy cómo piensa afrontar la situación política.

Y seguidamente, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se dirigirá a la ‘número dos’ del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que aclare si el Ejecutivo está dispuesto a buscar el acuerdo en esta Cámara para actualizar el pacto constitucional en España reforzando su cohesión territorial.

De esta manera, la cuestión catalana vuelve a centrar las dos preguntas más destacadas del principal partido de la oposición al Gobierno ahondando en la situación a futuro después de que el PSOE haya respaldado al Ejecutivo central en la aplicación de medidas en Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución.

Por otra parte, el diputado por Guadalajara Pablo Bellido -nacido en La Línea de la Concepción (Cádiz)- se dirigirá al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, sobre el incumplimiento del acuerdo de 2015 con los examinadores de la DGT, que está generando un perjuicio a estos funcionarios, a las autoescuelas y a los más de 100.000 ciudadanos que no pueden examinarse para obtener el permiso de conducir.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso