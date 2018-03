En rueda de prensa en el Congreso, Robles ha tachado de "inaceptable" el "chantaje" al que a su juicio el Gobierno de Mariano Rajoy está sometiendo a la oposición con las cuentas públicas para 2018, que tiene previsto aprobar el próximo martes y llevar al Congreso el 3 de abril.

"No es aceptable que diga que no se incrementarán las pensiones ni se darán los recursos necesarios a la lucha contra la violencia de género si no se aprueban los Presupuestos", ha criticado la dirigente socialista.