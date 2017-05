PSOE advierte de que el Gobierno circunscribe su denuncia a Emissao "pero el saqueo realizado va mucho más lejos"

La diputada del PSOE Mercedes Gallizo ha advertido este jueves en el pleno monográfico sobre el Canal de Isabel II de que el Gobierno regional circunscribe su denuncia a Emissao "pero el saqueo realizado va mucho más lejos".

"Cuando una investigación se inicia, quien ha denunciado ya no controla hasta dónde llega y yo les digo que va a haber sorpresas", ha manifestado Gallizo. "Ustedes en su denuncia han circunscrito el asunto de Emissao, pero el saqueo realizado va mucho más lejos, empieza con la propia presencia de Canal en América y continúa con la compra o la constitución de diversas empresas en diversos países", ha agregado.

Gallizo ha hecho hincapié en que "desde principios de 2016 la comisión de estudio de endeudamiento comenzó a ocuparse de las cuentas de Canal y de manera específica de las cuentas de Canal en América".

"El Gobierno de la Comunidad no podrá decir que la oposición no ha actuado con lealtad en el trabajo desarrollado por la comisión, desde el principio les dijimos que había mucho fango en las aguas del Canal en América y que deberían tomar medidas", ha agregado.

Según Gallizo, los miembros del Gobierno de Cifuentes "estuvieron defendiendo esa gestión hasta que a golpe de titular de periódico, de revelaciones de los grupos de la oposición en la comisión, fueron cesando a algunos directivos, todos ellos contratados a dedo, aunque a ninguno se le despidió por tan graves hechos".

En este sentido, ha considerado que el Gobierno tiene que explicar por qué siguió pagando un sueldo a estas personas incluso después de presentar la denuncia ante la Fiscalía y solo dejó de hacerlo cuando fueron detenidos.

Por otro lado, ha asegurado que "se han venido usando tramposamente las cuentas, cuando no falseándolas, omitiendo el coste de la adquisición de empresas, no contabilizando la deuda sin pagar y, sobre todo, ocultando el desvío de dinero que se había producido hacia bolsillos particulares".

"Yo no sé quién ha escrito las intervenciones que ha leído en sus comparecencias sobre el Canal en este tiempo, es muy serio que a este Parlamento se hayan traído datos falseados sobre la realidad de las cuentas de Canal y eso también vamos a incluirlo en la ampliación de la denuncia que hagamos ante la Fiscalía", ha anunciado Gallizo, quien también ha pedido el cese inmediato del presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, a quien ha acusado de mentir en su comparecencia en la Asamblea.

Tras considerar una evidencia que "todo este entramado de empresas tenía mucho de tapadera para otros negocios más turbios y menos confesables", Gallizo ha señalado que el Gobierno de Cifuentes llevaba un año al frente de la Comunidad cuando la comisión comenzó a analizar este asunto, al tiempo que se ha preguntado si no miraron las cuentas que les dejaban sus predecesores, si no analizaron su gestión y si no se leyeron ningún papel.

"Dieron por buenas las cuentas y ratificaron al equipo directivo del Canal que heredaron, contrajeron una responsabilidad ineludible con la gestión anterior, no cabe decir que no tienen nada que ver con ellos", ha aseverado Gallizo, quien ha rechazado que la oposición esté rebuscando en el pasado, para afirmar que "quien rebusca sobre el pasado en este momento es la guarda Civil , la Fiscalía y el juez".

Por otro lado, ha dicho que le sorprende que, tal y como ha dicho la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la sesión de control, el consejo de administración del Canal, del que formaba parte como delegada del Gobierno, no viese las cuentas.

"POCA CREDIBILIDAD"

En su turno de réplica al consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad, Ángel Garrido, le ha acusado de "poner el ventilador" en su intervención para defenderse, lo que "da idea del nivel de sinceridad de su preocupación sobre el escándalo sin precedentes del Canal, un escándalo en el que ha sido detenido nada menos que el anterior presidente de la Comunidad", Ignacio González.

A este respecto, ha señalado que el juez no ha considerado que deba estar en libertad bajo fianza por la gravedad de los delitos de los que se le acusa, como malversación, blanqueo, prevaricación, cohecho, fraude a la administración y pertenencia a banda organizada, "de la que, al parecer, él era el jefe".

En la misma línea, ha considerado que el gobierno tiene "poca credibilidad", al tiempo que ha manifestado que les parecería más creíble si el Gobierno hubiera hecho algo "cuando tenían mayoría absoluta, no cuando la han perdido y cuando además están acosados por la apertura de investigaciones de casos de corrupción".

En respuesta al diputado del PP Juan Antonio Gómez Angulo, quien ha justificado que su grupo parlamentario no se sumara a la denuncia de la oposición a la Fiscalía porque el Gobierno había presentado ya una, Gallizo ha señalado que "no eran iguales" y que "no incorporaban la misma información".

"Canal, además de abastecer de agua a Madrid ha abastecido los bolsillos de unos cuantos sinvergüenzas y nosotros no pararemos hasta que todos se enfrenten a la justicia", ha aseverado la diputada socialista.