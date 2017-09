El PSOE critica al Gobierno catalán por "enfrentar identidades"

Asimismo, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha acusado al Ejecutivo encabezado por Carles Puigdemont de estar al frente de "una de las mayores dejaciones de responsabilidad de un gobierno" al delegar su responsabilidad, según él, primero en los alcaldes y luego en los directores de los colegios. "Hay niños de edades muy tempranas haciendo pancartas en una clara manipulación", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que "no hay nada legítimo en democracia si no está sustentado en la ley", y ha opinado que el domingo no habrá ningún referéndum y solo "será un paso más en la confrontación". Además, ha advertido ante una hipotética declaración unilateral de independencia de que "nadie" la reconocería.

El responsable de la Política Federal socialista ha reiterado la apuesta de su partido por mantenerse en la legalidad, pero "abriendo espacios de diálogo" que sirvan para detener "este despropósito".

Respecto a las declaraciones del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en las que aseguraba que actuarán el 1-O con proporcionalidad, López ha recordado que los Mossos son un cuerpo que tiene que "velar por el cumplimiento de esas decisiones proporcionales de la Justicia".