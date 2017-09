El PSOE pide al Gobierno busque vías de diálogo en estos días antes del 1-O

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha pedido al Gobierno que busque "vías políticas y de diálogo" en estos días que faltan hasta el 1 de octubre y ha reclamado a la Generalitat que "pare esta locura" para evitar una mayor "confrontación social" que la que ya hay.

En declaraciones en el Congreso, Robles ha considerado que el Gobierno tiene que moverse "no solo en el ámbito judicial y de la fiscalía", y de aquí al domingo, fecha del referéndum ilegal que se pretende celebrar en Cataluña, apueste por el diálogo.

Ha subrayado que se está produciendo ya una "confrontación social" que "preocupa enormemente" al PSOE, y por eso su partido apuesta por el diálogo y la comisión parlamentaria que ha impulsado.

"Porque al final el problema no es la confrontación política, sino la social; si no se abren vías para trabajar por una solución dialogada habrá esa confrontación, y lo que es peor, no solo en Cataluña sino en otros sitios de España", ha añadido Robles.

El PSOE, ha señalado su portavoz en el Congreso, no contempla la posibilidad de que haya una declaración unilateral de independencia desde Cataluña.

Y ha insistido en que quedan cuatro días y eso es "muchísimo tiempo en política".

Por eso ha reiterado su reclamo de diálogo al Gobierno y su petición a la Generalitat para que "piense en todos los ciudadanos" de Cataluña, porque "la mitad" de ellos "no está de acuerdo con lo que va a ocurrir".

Y ha hecho, por último, una llamada a todos a la "serenidad y la tranquilidad" para evitar que se produzca esa temida confrontación social.