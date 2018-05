El PSOE avisa de que Garrido es "más de lo mismo"

El PSOE ha avisado este lunes de que Angel Garrido, el elegido por el PP para suceder a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, representa "más de lo mismo", por lo que "con más motivo" ha instado a Ciudadanos a que se abstenga en su investidura y piense antes en la gobernabilidad de Madrid que en sus expectativas electorales.



En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido de que más de lo mismo es precisamente lo que Madrid "no se puede permitir".

Garrido, al que considera "de la misma escuela" que Cifuentes, es además "un poco negacionista", en palabras de Ábalos, porque llegó a decir que en el Gobierno de Madrid "no había ni un solo caso de corrupción". Y si no admite el problema de corrupción que tiene su partido en Madrid, demuestra que "muy apegado a la realidad no está".

Por eso, Ábalos ha advertido a Ciudadanos de que será el "verdadero responsable" si permite que la investidura de Garrido salga adelante. Sólo con que se abstuviera, Garrido no saldría y el único candidato viable, capaz de sumar más síes que noes, sería entonces el socialista Ange Gabilondo.





CIUDADANOS SOLO PIENSA EN LAS ELECCIONES

Pero el PSOE está convencido de que la crisis en Madrid deja en evidencia el compromiso regenerador de Ciudadanos, que prefiere condenar a Madrid a seguir un año más con un proyecto "sucio" antes que permitir que Gabilondo sea presidente, lo que podría proyectar al candidato socialista y lastrar las expectativas electorales de la formación naranja.

Porque si los madrileños tuviesen la ocasión de comprobar que con Gabilondo es posible tener un Gobierno muy distinto del que tienen ahora podrían "tener la tentación de no escuchar cantos de sirena", ha expuesto Ábalos.

De ahí que el 'número tres' de la formación haya argumentado que "someter la gobernabilidad de Madrid" a las expectativas electorales excluye a Ciudadanos de "ese gran objetivo de servicio público" al que dice aspirar.