PSOE decide presentar a Gabilondo como candidato a la Presidencia de la Comunidad

El Grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha elegido este jueves a su portavoz, Ángel Gabilondo, como candidato a optar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, tras la dimisión de Cifuentes.

Así lo ha indicado el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, tras la reunión que ha mantenido el grupo parlamentario durante más de una hora y media.

Franco ha señalado que han decidido presentar a Gabilondo como candidato porque "tiene muchísimo que ver con la coherencia política", ya que fueron el grupo que presentó una moción de censura "para terminar de una vez con esta situación" y, por eso, han decidido presentar como candidato a la investidura a Gabilondo. Esta decisión ha contado con el apoyo tanto de la Ejecutiva regional, como la federal.

"Creemos que esta es la única alternativa posible a los gobiernos del PP, es cuestión de que en Ciudadanos decidan lo que quieren si optan por un gobierno decente que encabece Gabilondo o prefieren seguir apoyando al gobiernos del PP, es cosa de Ciudadanos", les ha lanzado a la formación naranja.

Asimismo, Franco ha asegurado que llevan "tiempo" intentado hablar con Ciudadanos, al igual que lo han hecho con los demás grupos parlamentarios, y que "van a seguir intentándolo", porque su intención es comenzar ya esa roda de contactos durante el plazo de 15 días que tienen.

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, podrá proponer un único diputado candidato al Pleno de investidura, el que sea más apoyado, tras la ronda de contactos que mantendrá con todos los grupos, que disponen de un plazo de quince días para presentar a su propia opción. Según ha indicado el presidente en funciones, Ángel Garrido, los grupos tendrán de plazo para presentar el candidato hasta el 21 de mayo.

"ENCONTRAR ALTERNATIVA AL MODELO DEL PP"

Por su parte, Gabilondo ha mostrado "agradecimiento" y "obligación" de "estar a la altura" de lo que este tiempo requiere la Comunidad de Madrid, "que necesita un cambio profundo", porque la ciudadanía encuentra esta situación "insostenible".

"Nosotros estamos pensando en eso, en los Ciudadanos de Madrid y, por eso, no nos gusta un modelo de Gobierno de paso con un candidato interino, eso no es el planteamiento adecuado, nosotros tenemos un programa que estábamos elaborando y eso es lo que necesita Madrid en este año y lo que importa a la ciudadanía", ha aseverado el portavoz socialista.

Asimismo, se ha dirigido a los demás portavoces para "encontrar una alternativa al modelo del PP", un modelo, a su parecer, "agotado". Además, ha explicado que para buscar una alternativa al PP no es necesario votar en contra de otros candidatos, ya que cabe la posibilidad de abstenerse. "Bastaría con esa abstención, y me dirijo a Ciudadanos", les ha lanzado a la formación naranja.

Gabilondo también ha aseverado que están llamando a los grupos para saber si van a presentar algún candidato o si entienden que se puede presentar un "proyecto de transformación" para Madrid. "Ellos dirán qué tipo de apoyo quieren hacer, y veremos qué es lo que quieren hacer pero no prejuzgamos ni exigimos que hagan lo que nosotros queramos", ha añadido.

Al ser preguntado sobre si ha conversado con el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, ha indicado que no ha hablado con él, al tiempo que ha indicado que tiene "respeto extraordinario" al postularse como candidato a las elecciones autonómicas de 2019. Sin embargo, ha explicado que él los contactos los tiene que hacer con la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta.

Por último, el portavoz socialista ha asegurado que no le han insistido desde Ferraz para que sea candidato, pero que le han mostrado "siempre" su "afecto confianza, apoyo y agradecimiento". "Me siento muy cómodo, pero nadie me impulsa me empuja a que yo haga estas cosas", ha aseverado.

En este punto, al ser cuestionado sobre si cabría un Gobierno de coalición, Gabilondo ha zanjado que no es el momento y que "ningún grupo de la asamblea querría entrar en un Gobierno así, a un año de las elecciones".