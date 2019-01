El PSOE sería la fuerza más votada en las Europeas con un 19,7% y el PP quedaría a cinco puntos con el 14,3%

El sondeo realizado en diciembre por el CIS incluye una única pregunta sobre la intención de voto en las próximas elecciones europeas, dentro de un bloque destinado al Parlamento Europeo.

Este mismo estudio arroja que tan solo un 2% de los encuestados optaría por votar a Vox, mientras que el 12 por ciento directamente no votaría, y el 20% aun no ha decidido por qué opción decantarse.

Según la encuesta, Ciudadanos se alzaría como tercera fuerza más votada con un 10,6% de los votos, por delante de Unidos Podemos y sus confluencias que lograrían acaparar el 8,3% de las papeletas --sin contar los votos de Compromís que presumiblemente se presentará por separado--.

De esta forma, el bloque de derechas formado por PP, Ciudadanos y Vox se alzaría con el 27 por ciento de los votos en las Europeas, mientras que el bloque de izquierdas, integrado por PSOE y Unidos Podemos (mas las confluencias) se auparía con el 29,3% de los votos.

Esta misma encuesta muestra que los españoles consideran en su mayoría que votar en las Europeas, que se celebrarán en mayo de 2019, es de mucha utilidad o de bastante utilidad para defender los intereses de España (57,1%). Este dato contrasta con el del 28% que opinan que realmente estos comicios son de poca o de ninguna utilidad para los intereses del país.

Además, el CIS muestra que entre los motivos para no votar en las Europeas, el más poderoso es el de que no encuentran ninguna fuerza política ni político que le inspire confianza (29,7%). La segunda razón para quedarse en casa y no votar es la de que no encuentran una alternativa satisfactoria (23,5%), seguida del hartazgo de la política y de las elecciones (16%). Destaca que el 15% de los que no votarían, creen que da igual ejercer el derecho al voto o no, porque no sirve para nada.