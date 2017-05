PSOE. FAES VE EN SÁNCHEZ LA EXPRESIÓN DEL “PROBLEMA PROFUNDO” DE UN PSOE “INCAPAZ DE TRABAJAR DE MANERA SERIA”

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que lidera el expresidente del Gobierno José María Aznar, considera que el vencedor de las primarias del PSOE, Pedro Sánchez, es la expresión del “problema profundo” de un socialismo español que no ha sabido encarar su “modernización”, que ha recaído en “viejos recursos izquierdistas” y que ha demostrado su “incapacidad para trabajar de manera seria y coherente en un proyecto nacional”.

Así se desprende del último análisis de FAES bajo el título ‘Gana Sánchez’ y en el que la interpretación inmediata que se hace de la votación de ayer es que ha triunfado “uno de los ‘PSOEs’ sobre el otro” y el nuevo líder socialista no es “un cuerpo extraño” porque no fue él quien se inventó “la nación de naciones”, ni Cataluña como “nación cultural” o “nación sin Estado”.

“No fue Sánchez quien dio carta de naturaleza a la política de exclusión que animó el pacto del Tinell, ni tampoco fue el renovado secretario general el que se quedó sentado al paso de la bandera de los Estados Unidos”, expone FAES, para llegar a la conclusión de que el dirigente socialista es “la expresión del problema profundo que el socialismo español no ha sido capaz de resolver”.

Por ello, considera que Susana Díaz se equivocó cuando le espetó que el problema era él. Las trabas, según FAES, son que el socialismo en este país no ha sabido afrontar su “modernización”, ha recaído en “viejos recursos izquierdistas”, no ha sido capaz de armar un proyecto nacional y ha querido convertir la oposición en “descalificación sectaria”.

Además, FAES señala como el “momento simbólico” en el que Susana Díaz perdió su apuesta por la Secretaría General cuando en el debate de las primarias “se sintió obligada a calificar al PP de partido infame y tóxico”. “Aquella declaración, arrancada por la presión argumental de Pedro Sánchez, significaba la rendición de Díaz al relato del candidato ayer vencedor”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso