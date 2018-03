EL PSOE DENUNCIA QUE ALGUNOS ESTÁN “USURPANDO CASI EL DOLOR QUE NO LES ES PROPIO”

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, denunció este jueves la actuación de algunos partidos en el debate parlamentario sobre la prisión permanente revisable, “usurpando casi el dolor que no les es propio”, porque ésta era una “semana de duelo”, después de conocerse la muerte del pequeño Gabriel Cruz.



De esta manera, Ábalos defendió la posición del PSOE ante los que le critican por mantenerse contrario a la prisión permanente revisable y apostar por su derogación, al ser preguntado por unas palabras del padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, en las que dijo que si el PSOE “quiere seguir estando en la oposición, que siga por este camino”.

“Todas estas reacciones tienen el denominador común del dolor que todos sentimos por los hechos, que nos merecen siempre todo el reproche y toda la repugnancia”, dijo Ábalos cuando se le preguntó por las palabras de Carolina Bescansa, diputada de Podemos, en las que pidió “perdón a las víctimas, a sus familiares, a la sociedad española por no haber sabido tener un debate a la altura de su dignidad”. Además, dijo, esto “nos viene a confirmar que ésta no era la semana para un debate político serio”, sino una semana “de dolor, de duelo”.

El dirigente socialista indicó que es “normal” que las víctimas busquen “la reparación y que se haga justicia con el crimen, el atropello, la humillación y el dolor”, por lo que señaló que en “esta semana lo que corresponde es estar al lado, con el dolor de las víctimas, y no dedicarse a sacar otros réditos o interés político, porque sería muy espurio, y hoy lo hemos visto en el debate, la utilización de estas cuestiones, cómo hay quienes reaccionan usurpando casi el dolor que no les es propio”, concluyó .

Ábalos hizo estas manifestaciones en la visita a las instalaciones de la N@ve Boetticher, en el distrito de Villaverde (Madrid), en la que el PSOE celebra desde hoy hasta el domingo la ‘Escuela de Buen Gobierno’.

El ‘número tres’ del PSOE destacó la “ilusión” que tiene depositada la dirección del partido en este proyecto, que va a congregar a más de 1.050 inscritos, de los que el 25% no son militantes socialistas, y a 150 ponentes, entre los que todavía está la incógnita de si acudirá la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. “No tengo confirmación de la asistencia de la compañera secretaria general de Andalucía, lo que tengo es la confirmación de 1.050 inscritos”, señaló.



