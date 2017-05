PSOE invita a Cs a romper su pacto con Cifuentes y estudiará cualquier posibilidad, incluida moción de censura

Así ha respondido Franco en los pasillos del Parlamento regional tras conocer las informaciones del sumario de la Púnica sobre un supuesto contrato irregular firmado por Cifuentes como presidenta de la Mesa de Contrataciones relacionado con la cafetería de la Asamblea.

"Vamos a estudiar todas las posibilidades, no vamos a tomar las decisiones a la ligera, lo estudiaremos contundentemente, incluso hablar los cuatro partidos políticos, porque esto no puede ser así. Si se confirman estos extremos pediríamos la dimisión. Pero lo estudiaremos con mucha calma para no dar pasos en falso. Es un tema demasiado grave", ha añadido el diputado socialista, que ha dejado claro que no descartan presentar como Grupo una moción de censura propia, independientemente de la que ha anunciado Podemos.

Franco ha explicado que el caso que supuestamente implica a la dirigente regional es "una adjudicación irregular, ilegal, de un contrato a una determinada empresa". "De ahí nace el meollo de lo que está sucediendo y de lo que todavía nos espera. En dicha contratación han intervenido la presidenta y otros funcionarios y empleados, que al no estar aforados como ella, están ahora siendo investigados. Eso es un tema importante y hay que resaltarlo. La empresa a la que se adjudicó presuntamente de forma ilegal un contrato según consta en la investigación de la Guardia Civil fue donante de las campañas electorales del PP", ha indicado.

El parlamentario del PSOE ha calificado de "curioso y gravísimo" que Cifuentes estuviera en el comité de expertos que analizaba las ofertas y en el órgano de contratación de la Asamblea, lo que a su juicio "es ilegal". "También estaba en el patronato de la fundación Fundescam, de donde surge el dinero para la campaña electoral y fundaba parte del Comité Electoral del PP de Madrid. Son demasiadas casualidades. Es un círculo que se cierra y hace irrespirable la atmósfera de la Comunidad", ha dicho.

"Nosotros estamos convencidos de que el PP no puede regenerar la vida política. Son demasiados casos y cosas. Dimite también un viceconsejero de Medio Ambiente implicado en la trama Púnica, supuestamente. Ya hoy parece que se investiga a Isabel González, hermana del presidente encarcelado. La ciudadanía madrileña se merece un Gobierno limpio o honrado. Es hora de que haya una alternativa. El PP ha convertido la Comunidad en un régimen corrupto y putrefacto", ha concluido Franco.