PSOE, En Comú, Cs e independentistas acusan de electoralismo a PP por plantear penas de prisión para referendos ilegales

Los 'populares' registraron esta proposición de ley a finales del pasado septiembre, a pocos días del primer aniversario del 1-O, y este martes, en pleno juicio del 'procés', lo han defendido en el Pleno de la Cámara, aún a sabiendas de que no iba a ser aceptada por la oposición ni de que ya prosperaría, ya que las Cortes se disolverán el 5 de marzo con motivo del adelanto de las elecciones generales.

Durante la defensa de la propuesta, la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, ha subrayado la importancia de una reforma que "fortalece" las instituciones y el Estado de Derecho frente a la solución del PSOE de Pedro Sánchez que, a su juicio, pasa por "arrodillarse" frente al separatismo.

"El PSOE siempre ha sido cómplice del nacionalismo para debilitar a España", ha llegado a decir Montserrat, poniendo como ejemplo "la barra libre" que le dieron con el Estatut o la derogación del Código Penal del delito de convocatoria de referéndum, una delito que, a su juicio, es "inexcusable" recuperar. En 2003, el Gobierno de José María Aznar lo introdujo al hilo de llamado 'Plan Ibarretxe'.

SÓLO COSECHAN EL SÍ DE CS Y FORO

Los únicos apoyos que el PP ha sumado a su iniciativa han sido los de Ciudadanos y el de Foro Asturias, su socio electoral en esa comunidad. Desde la formación naranja, Nacho Prendes ha defendido la necesidad de "mejorar" los instrumentos de la democracia para "defenderse" de sus "enemigos" porque "la democracia no está por encima de la ley" pero, eso sí, no ha desaprovechado la oportunidad para afear al PP que lleguen "tarde" con esta propuesta.

"¿Qué hacían mientras a su Gobierno le preparaban dos consultas, la del 9 de noviembre de 2014 y la del 1 de octubre de 2017?", ha preguntado Prendes, antes de censurar por "penosa" la gestión del 1-O que llevó a cabo el Gobierno de Marino Rajoy y de criticar, una vez más, al presidente, Pedro Sánchez, por haber convertido en "socios" a quienes dieron un "golpe" en Cataluña.

Desde el PSOE, el portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, ha denostado los argumentos esgrimidos por el PP para justificar su iniciativa. "Cerraba los ojos y me veía en Colón", ha ironizado, en alusión a la manifestación convocada el PP y Ciudadanos en esa plaza madrileña contra la gestión de la crisis catalana de Pedro Sánchez.

Campo ha recalcado que el ordenamiento jurídico español ya contiene mecanismos para defender el orden constitucional para recriminar al PP que ante Cataluña sólo esté "en el conflicto, y no en la solución" a través del "diálogo dentro de la ley" y que siempre opte por dejar ese asunto "en manos del Poder Judicial". "El Código Penal no es un elemento para arrojar al adversario político --ha dicho-- El castigo no soluciona el problema".

"NOS ESTÁN DANDO LA RAZÓN", DICEN EN ERC

Tanto Unidos Podemos como Esquerra Republicana (ERC) consideran "una buena noticia" que el PP venga a reconocer con su proposición que convocar un referéndum "no es ahora un delito". "No lo fue el 1-O y no lo será mañana porque votar no es un delito ni lo será", ha resumido el diputado de En Comú Jaume Moya. "Votar no es delito, impedirlo por la fuerza sí. Nos están dando la razón, y lo saben", ha añadido la parlamentaria de ERC Carolina Telechea.

"Excusatio non petita, acusatio manifiesta", ha apuntado, por su parte, el representante del PDeCAT Feliu Joan Guillaumes, quien ha tachado de "vergüenza pública" la propuesta de los 'populares', a los que ha avisado de que su actuación ante la crisis catalana acabará "explotándoles en la cara".

De "torpeza penal u política" ha calificado el diputado del PNV la reforma del PP, que, en su opinión, se ha presentado por "mero cálculo electoral". "No es conveniente meter a jueces penales en planteamientos políticos", ha advertido Legarda, quien ha aprovechado para llamar a "no tensar las posturas y agravar la crisis" en Cataluña sino a "retomar el camino del diálogo".

En el "campo del extremismo" ha situado el diputado de Compromís Enric Bataller la propuesta del primer partido de la oposición, mientras que la representante de Bildi, Marian Beitialarrangoitia, avisando de "la involución democrática" y del "autoritarismo" que espera al país en caso de que la derecha recupere el poder.