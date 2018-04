El PSOE recuerda a Ciudadanos que la dignidad de la Seguridad Social no está en la caja única, sino en las pensiones

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha recordado a Ciudadanos que el "debate realmente importante" en torno a la Seguridad Social está en "la sostenibilidad de las pensiones".

"El debate de la dignidad no está en la caja única, que está clara por ley y lo que expresa el Estatuto de Gernika, que habla en todo caso de convenir la gestión respetando la caja única. Ése no es el debate. Que no se enreden. Si Ciudadanos quiere hablar de algo serio, que hable de la sostenibilidad de las pensiones", les ha advertido a los de Albert Rivera.

Ciudadanos amagó este lunes con no apoyar los Presupuestos si, a cambio del respaldo del PNV, el Gobierno concede a Euskadi la gestión de la Seguridad Social u ofrece "privilegios" a los presos de ETA.

Pero el PSOE sospecha que la formación 'naranja' lo único que busca amenazando con no aprobar los presupuestos es marcar un poco de distancia con el PP por el apoyo que finalmente le va a brindar para sacar adelante sus cuentas, lo que aportará estabilidad al Gobierno de Mariano Rajoy para agotar la legislatura, explican fuentes de la dirección socialista.