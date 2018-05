El Dos de Mayo evidencia el distanciamiento entre PSOE y Ciudadanos para aupar a Gabilondo a la Presidencia de Madrid

El primero en hacerlo visible y público ha sido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha acudido a los actos de la Puerta del Sol y donde ha reconocido el nulo "éxito" de sus contactos con el partido de Albert Rivera. De hecho, ha dicho que tampoco el propio Gabilondo consigue hablar sobre esta cuestión con Ignacio Aguado, el portavoz de los 'naranjas' en la Asamblea.

Entre risas, ambos niegan que no se hablen pero la tensión se ha notado en el ambiente: los dos partidos rechazan que se produzca ningún encuentro que vaya encaminado a cambiar la intención de Ciudadanos de apoyar el candidato que presente el Partido Popular. "Nos veremos en la votación", han llegado a decir desde el PSOE.

Y es que los socialistas creen que Ciudadanos, con su apoyo expreso al PP en el pleno de investidura se retratarán frente a los dos partidos de izquierda que llevan días reclamando un "Gobierno de cambio" y "de verdad" en la Comunidad ante una situación de "urgencia".

Desde Ciudadanos insisten en que quieren ganar al PP en las urnas y no en los despachos, y hablan de "ansiedad" en el PSOE para obtener sillones. De hecho, con los resultados de las encuestas, a las que tampoco quieren hacer "mucho caso por ser una foto fija", saben que esta estrategia les puede ir bien hasta mayo de 2019, donde saldrán a ganar "desde cero".

No obstante, en el PSOE, la versión oficial es que no tiran la toalla e insisten en que Ciudadanos todavía puede pensarse su sentido de voto. "La esperanza no la perdemos", ha señalado el secretario de los socialistas madrileños, José Manuel Franco. Mientras tanto, socialistas reconocen que han podido aprovechar la crisis del máster de Cifuentes para reforzar al que seguramente será su candidato a la Comunidad en 2019.

Entre tanto, Podemos también sigue presionando a Ciudadanos para que apoyen una candidatura encabezada por Gabilondo, y ha pedido a la formación naranja acabar con el "sectarismo" y acordar con ellos un "gabinete de transición" hasta mayo del año que viene, en palabras del candidato a las primarias en la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón.

Errejón ha llegado acompañado de su número dos, Tania Sánchez, minutos más tarde que la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, que a diferencia del año pasado sí que ha asistido a los actos institucionales y ha coincidido en pedir a Ciudadanos que apoye un candidato "honesto".