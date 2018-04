El PSOE cree que Cifuentes no puede representar con "decoro" a Madrid el 2 mayo

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sostenido hoy que la presidenta Cristina Cifuentes no puede representar con "decoro" a la Comunidad de Madrid en los actos institucionales del 2 de mayo, aunque ha asegurado que los socialistas no han pensado hacerle ningún plante.

"No nos lo hemos planteado porque no queremos que ocurra", ha dicho Ábalos, para quien el objetivo no es "afear la celebración" a los madrileños, sino que estos puedan celebrar con la "dignidad necesaria" el día de su comunidad.

Por eso, ha reclamado a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, que convoque ya el pleno para debatir la moción de censura del PSOE contra Cifuentes, a fin de que, en una fecha tan señalada para Madrid como el 2 de mayo, el presidente autonómico sea el socialista Ángel Gabilondo y los ciudadanos "puedan celebrar su fiesta con la dignidad que no da Cifuentes".

En rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva federal, el número tres del PSOE también ha rechazado que el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, hiciera siquiera una oferta informal a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para encabezar la lista del PSOE.

"No hubo ni oferta, ni siquiera informal; fue un comentario de buen gusto que él ya ha explicado, pero ni oferta formal ni informal ni extravagante: no ha habido nada", ha señalado.

Tras apuntar que, de acuerdo al procedimiento y a los tiempos que corresponden para la elección del cabeza de lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, "ese no hubiera sido un ofrecimiento" válido, ha recordado que las primarias en la capital serán después del verano "hagan los demás lo que hagan".

A ese respecto, ha considerado que el otoño es el tiempo "adecuado" para que los socialistas planteen un candidato que represente la "alternativa" a Carmena en la capital.