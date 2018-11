El PSOE ve a Casado y Moreno como "vendedores de humo sin credibilidad" y con "un historial de desprecio" a Jaén

Así lo ha indicado en una nota ante la presencia este viernes de los dirigentes 'populares' en la capital y Linares, sobre lo que ha tildado de "bastante penoso que el PP sólo se acerque a Jaén en periodos electorales a intentar engañar a la ciudadanía".

"Ha dicho Moreno Bonilla que los jiennenses somos ciudadanos de segunda. Se equivoca: fuimos ciudadanos de segunda con el Gobierno de Rajoy, cuando un jiennense valía 44 euros menos que cualquier otro ciudadano de España en inversión por habitante. Lo único que hoy hay de segunda en Jaén son estos dirigentes del PP que vienen a insultarnos después de no haber dado un palo al agua por esta tierra", ha criticado.

Reyes ha señalado que el PP viene de gobernar siete años en España en los que "ha machacado a Andalucía y a Jaén", de modo que ha calificado de "broma de mal gusto que vengan ahora anunciando planes a diestro y siniestro". Al hilo, se ha preguntado qué va a prometer a la provincia cuando "recortó las inversiones, paralizó las obras de infraestructura, expulsó del mapa ferroviario y negó un plan de empleo".

Ha añadido, además, el recorte de 272 millones que sufrió el olivar de Jaén en la anterior reforma de la PAC por "responsabilidad directa" del Gobierno del 'popular', por lo que "causa sonrojo" escuchar el discurso de Pablo Casado comprometiéndose con el sector.

En este sentido, ha aludido al "tajo histórico" que dio el PP a los 83.000 pequeños y medianos olivareros de la provincia, con un recorte medio del 16 por ciento en las ayudas directas. Por ello, ha censurado que ahora llegue "a Jaén a decir que le interesa mucho el olivar y a exigirle al Gobierno de Pedro Sánchez todo lo contrario de lo que ellos hicieron".

"No conocen esta provincia, no están comprometidos con su gente, no les preocupan nuestros problemas, ni aprecian nuestras cualidades. Es una derecha antigua, que nos mira por encima del hombro, que piensa que puede maltratarnos durante años y luego venir alegremente en campaña electoral a prometer lo que todo el mundo sabe que no van a cumplir", ha asegurado.

Reyes ha defendido que el mayor plan de inversiones específicas para la provincia impulsado por el Estado se llama Plan Activa Jaén, puesto en marcha en 2006 por el Gobierno de Zapatero y paralizado por el Gobierno de Rajoy en 2012, con las consecuencias de "freno a la A-32, olvido de la A-81 Sierra Sur, cero euros para la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid, supresión de servicios ferroviarios, la chapuza con las canalizaciones de la Presa de Siles o la negativa a un plan de empleo".

Así las cosas, el dirigente socialista ha subrayado que "el único partido que tiene un proyecto serio, responsable, solvente y comprometido" con la provincia jiennense y con Andalucía es el PSOE.

"De la mano de una Susana Díaz que está siendo una presidenta ejemplar, que está demostrando que se puede hacer política pensando en la ciudadanía, blindando la sanidad, la educación y la política social, justo lo contrario de lo que hace el PP allí donde gobierna", ha concluido.

"AÑOS DE OLVIDO" A LINARES

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, quien ha instado a Pablo Casado a aprovechar su visita a la ciudad "para pedir perdón a los linarenses por los siete años de olvido, abandono y maltrato" del Gobierno del PP.

"Poco puede prometer quien ha tenido siete años para hacer cosas por Linares y no ha hecho absolutamente nada. Ése es el PP de Casado y de Moreno Bonilla, el mismo PP de Aznar y Montoro de hace 20 años", ha manifestado en una nota.

Campos ha afirmado que en apenas dos semanas el Gobierno de Pedro Sánchez "va a empezar a reparar parte del daño que el PP le ha infringido a Linares especialmente en materia ferroviaria", ya que el 26 de noviembre entra en funcionamiento el servicio Granada-Linares/Baeza-Madrid, "que viene a paliar un daño directo producido por el PP".

Al hilo, ha precisado que la estación de Linares-Baeza perdió 20.000 viajeros durante los años de Ejecutivo 'popular', "dato que seguramente desconoce porque no le interesa, pero que tiene la obligación de saber antes de venir a Linares a vender milongas". "Quienes han machacado a Linares no pueden venir ahora como salvadores", ha apostillado.

De igual modo, ha dicho que Juanma Moreno no puede prometer nada en Linares porque "directamente fue secretario de Estado en ese Gobierno de Rajoy y lo único que tiene en su historial allí fue el boicot a la Ley de Dependencia y la expulsión de las cuidadoras del sistema de cotizaciones a la Seguridad Social". Además, fue "incapaz de pedir y arrancar ni una sola inversión" del Gobierno para Linares, por lo que "la credibilidad de la derecha andaluza y española está por los suelos".