PSOE C-LM da por superadas sus tensiones con Ferraz y llama al "voto útil" a la gente que quiere "un cambio"

De ahí, que se haya dirigido a "la gente progresista de la región" para que "piense muy bien" si va a votar a Podemos, ya que optar por una formación política "que las encuestas dicen que está en caída libre" puede que "no sea lo más eficaz en términos electorales y para las personas que quieren un cambio". "Invito a reflexionar. Los ciudadanos han demostrado que son más inteligentes que los políticos", ha apostillado.

Y es que Fernández, en una entrevista con Europa Press, ha defendido que el Partido Socialista está "unido, cohesionado e ilusionado" y tiene "muy buenas expectativas" tanto a nivel regional como nacional y por ello se va a dedicar a "trabajar para que se cumplan".

"Tenemos que ser conscientes de que esas divisiones que hemos hecho públicas debilitaron mucho la credibilidad hacia nuestro proyecto y, en ese sentido, tenemos que ser más cautelosos y más prudentes", ha sostenido. Sin embargo, ha matizado que eso no quiere decir que el presidente regional y secretario general del PSOE castellano-manchego, Emiliano García-Page, no fije su posición si considera que hay "alguna decisión del partido que puede no ser bien entendida por los castellano-manchegos".

En cualquier caso, la actual portavoz del PSOE en las Cortes castellano-manchegas no cree que la política del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al conflicto catalán vaya a afectar negativamente a los socialistas en la Comunidad Autónoma, ya que, a su juicio, "en el fondo no se ha cedido en nada" porque "la soberanía nacional reside en el pueblo español" y el PSOE que lidera Sánchez "tiene claro" que la igualdad es su "hoja de ruta y seña de identidad".

LA A-43 Y EL DESPOBLAMIENTO, SUS GRANDES RETOS COMO DIPUTADA

En cuanto a sus prioridades para la provincia de Ciudad Real si es elegida como diputada del Congreso en las elecciones del 28 de abril, Blanca Fernández ha destacado la puesta en marcha de la autovía A-43 y la lucha contra el despoblamiento, así como otras infraestructuras en materia de agua o el proyecto de autovía entre Toledo y Ciudad Real.

Con respecto a la A-43, ha recordado que se lleva hablando "más de 10 años" de esta vía y ha manifestado que no se puede "estar más tiempo sin hacerla". "Yo creo que tiene que ser una autovía prioritaria del Gobierno de España", ha señalado, acusando al anterior Gobierno de Mariano Rajoy de "marear la perdiz" y "jugar a enfrentar los intereses de Extremadura y algún pueblo del norte de Ciudad Real contra los de Castilla-La Mancha, Puertollano o Almadén".

"Y en ese juego se han perdido siete años y no se ha hecho absolutamente nada ni por la A-43, en ninguno de los dos trazados, y tampoco por el mantenimiento de la N-430, que es una de las vías más peligrosas de este país, que tiene muchísimo tráfico pesado y un alto nivel de siniestralidad", ha continuado Fernández que, a renglón seguido, ha reiterado que esta autovía "debe ir por el trazado sur".

Sobre la despoblación en el medio rural, ha adelantado que intentará aportar su "granito de arena" a un "reto" que no es "solo de una legislatura". "Me da una pena enorme, al igual que a toda la gente que vivimos en los pueblos", ha añadido.

Además, preguntada por la posibilidad de abandonar el Congreso en caso de que el PSOE ganara las elecciones autonómicas y Emiliano García-Page quisiera contar con ella en el Gobierno regional, ha apuntado que estará donde crea que es "más útil al proyecto colectivo".

En este sentido, ha reconocido que "nunca" había pensado en encabezar la candidatura al Congreso porque pensaba que la que ha sido diputada y ahora es candidata a la Alcaldía de Puertollano, Isabel Rodríguez, era "la mejor". "Y me veo aquí casi por sorpresa", ha continuado, explicando que su papel en el partido se valorará "en conjunto".

LA LISTA A LAS CORTES EN CIUDAD REAL ESTÁ "CONSENSUÁNDOSE"

Finalmente, la también secretaria de Organización del PSOE en Ciudad Real ha desvelado que la lista provincial a las Cortes regionales está "consensuándose", aunque ha advertido que el partido va a poner "toda la carne en el asador" porque cuenta con "mucha gente con potencia".

Blanca Fernández no ha querido dar nombres sobre los posibles integrantes de esa lista, aunque ha reconocido que cabe la posibilidad de que el secretario general en Ciudad Real y actual presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, esté en ella.

Asimismo, ha recordado que los socialistas nunca han perdido las elecciones autonómicas en la provincia, "ni en los peores momentos", y ha vaticinado que en los comicios del 26 de mayo van a mejorar "notabilísimamente" los resultados actuales a pesar de la pérdida de un escaño en favor de la provincia de Albacete, algo que no ha gustado en el PSOE "más que nada en términos de representatividad, no de interés electoral".

Finalmente, en lo referente a las expectativas municipales, Fernández ha apostado por que su partido va a "recuperar unas cuantas alcaldías" que "hace tiempo" que no consigue en localidades "de tamaño medio" y, además, ha afirmado que "objetivamente" no ve "en peligro" ninguna de las localidades más importantes que ya tienen alcalde socialista.

"La única que podría estar más en el aire es Puertollano, porque Mayte Fernández, que ha hecho un magnífico trabajo, ha tomado la decisión de no revalidar. Pero con la apuesta enorme que supone Isabel Rodríguez y la garantía y la seguridad que creemos que le da a la ciudadanía esa propuesta socialista, a mí me parece que vamos a revalidar todas las grandes alcaldías sin dificultad porque hemos hecho un buen trabajo", ha concluido.