PSOE-A insiste en que hay que "restituir el orden constitucional" antes de abordar el "problema político" catalán

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha incidido este miércoles, ante la situación que se vive en Cataluña marcada por el proyecto independentista del Gobierno de la Generalitat, en la idea de que lo primero que hay que conseguir es que "se restituya el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía" en dicha comunidad, antes de abordar el "problema político" que "persiste" en ese territorio.

Así lo ha manifestado Jiménez en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz y a preguntas de los periodistas sobre la propuesta que este martes formuló el líder del PSC, Miquel Iceta, a los partidos políticos para trabajar en un Pacto de Estado por Cataluña.

El portavoz de los socialistas en el Parlamento andaluz ha señalado que "las cosas tienen que producirse por un orden", y tras apuntar que "se va reconduciendo la posición del conjunto de los partidos políticos en la dirección" que al PSOE-A le parece "razonable", ha insistido en que "primero se tiene que restituir el orden constitucional y el Estatuto de autonomía en Cataluña y en el funcionamiento de las instituciones" de dicha comunidad, algo que ha de producirse "con claridad y de manera indubitable", según ha apostillado.

Una vez que eso se consiguiera, ha añadido, "somos conscientes de que persiste un problema político que tiene que afrontarse", según ha agregado Jiménez, que al respecto ha manifestado que eso debe hacerse "buscando resolver los problemas de convivencia y encaje que se han ido produciendo en Cataluña a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional" de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía, y de "la deriva irresponsable que ha tomado el independentismo y la falta de respuesta por parte del Gobierno en algún momento a esas decisiones".

Para el portavoz parlamentario del PSOE-A, ese problema se tiene que afrontar "de manera multilateral por parte del conjunto del Estado y preservando la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en España".

AUTOGOBIERNO Y FINANCIACIÓN

Mario Jiménez ha advertido de que si las decisiones que se tomen para llegar a ese acuerdo, por ejemplo, vía reforma constitucional, pueden significar "más autogobierno para Cataluña, tenemos que decir que Andalucía también aspira al máximo autogobierno que permita la Constitución".

En la misma línea, ha insistido en avisar de que "si las soluciones pasan por mejorar la financiación, Andalucía tiene problemas de financiación muy importantes, mayores que otros territorios, por lo que en las soluciones que se arbitren en torno a mejorar la financiación, Andalucía también va a aspirar a que se mejore" la suya.

ARTÍCULO 155

Por otro lado, el portavoz socialista no ha querido pronunciarse sobre lo que se debería hacer con la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, decidiese convocar elecciones autonómicas anticipadas, porque, según ha indicado Jiménez, "no conocemos el detalle de los acuerdos que tomaron los grupos políticos que permitió que el Gobierno iniciara los trámites del 155 el pasado sábado".

"No nos vamos a pronunciar sobre qué habría que hacer y en qué condiciones", porque "de lo que no conocemos no queremos pronunciarnos", según ha añadido, para indicar que "esa es una materia que conocerá la dirección federal", por lo que es a ella a la que habrá que preguntarle.

Igualmente, preguntado respecto de lo que pueda votar el expresidente de la Generalitat y exlíder del PSC José Montilla en el Pleno del Senado acerca de la aplicación del artículo 155, Mario Jiménez ha apuntado que creen que "habrá una propuesta por parte de la dirección del partido que entendemos que todos los miembros del grupo parlamentario tendrán que asumir", y sobre "las posiciones individuales tendrán que responder quienes las tengan al margen de la disciplina del partido", según ha agregado.

Mario Jiménez ha insistido en la idea de "la necesidad de responder de manera unida por parte de todos los grupos que estamos claramente en la defensa de la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña", y ha indicado que "creemos que en esa dirección se ha caminado por parte de la dirección federal" del PSOE, lo que "ha permitido fraguar una serie de acuerdos con el PP y el Gobierno central para afrontar un momento tan complicado".