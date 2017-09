PSOE-A respalda una iniciativa de Cs en defensa del estado de derecho y apoyo al Gobierno

Concretamente, el Parlamento, en virtud de la iniciativa aprobada de Cs, ha instado a la Junta a manifestar su apoyo al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de autoridades públicas, en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña y, en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum, convocado por la Generalitat y declarado inconstitucional.

Se da la circunstancia, de que el PSOE-A ha dado su apoyo a esta iniciativa, una semana después de que el Grupo Socialista (salvo cinco abstenciones) rechazara en el Congreso una proposición no de Ley de Cs con contenido idéntico, que sólo contó con el apoyo de PP. Asimismo, este jueves, PSOE ha rechazado en la Asamblea de Extremadura la iniciativa de Cs en los mismos términos.

Asimismo, al hilo de que Cs estaba planteando en los parlamentos regionales el debate de esta iniciativa, la Ejecutiva Federal del PSOE pidió a todas las federaciones en una circular interna que se abstuvieran de respaldar las iniciativas que presenten otros partidos en las instituciones sobre la situación en Cataluña sin contar con la autorización previa de la dirección del PSOE.

PSOE-A ha respaldado la iniciativa de Cs después de que se incorporaran dos de las cuatro enmiendas que había planteado a la misma (dos de adición, una de ellas 'in voce', y dos de modificación del texto, una de ellas también 'in voce'). Las dos enmiendas por escrito se referían al apoyo tanto a los andaluces que residen en Cataluña como a los alcaldes y concejales que defienden la legalidad constitucional.

En cuanto a las dos enmiendas 'in voce' que planteó el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, en el debate, no pudieron tramitarse por la negativa de Podemos (se requiere unanimidad de la Cámara), pese a que Cs estaba dispuesto a aceptarlas por no desvirtuar el contenido de la iniciativa. La primera enmienda 'in voce' se refería a sustituir, en el punto primero, la frase sobre apoyo "al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de autoridades públicas" por una expresión general sobre apoyo "a las instituciones".

La segunda 'in voce' suponía añadir un nuevo punto para recoger que el Parlamento "apuesta por el entendimiento institucional para la resolución de los problemas políticos una vez garantizado el cumplimiento estricto de la ley y el respeto a nuestro ordenamiento constitucional".

En cuanto al resto de puntos de la iniciativa de Cs aprobados, el Parlamento ha instado a la Junta a manifestar tanto apoyo a todos los funcionarios del Estado, que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, la de los ciudadanos de Cataluña, como a los ciudadanos de Catalunya y, en especial a los andaluces que allí residen, que, al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de Derecho como valor imprescindible para garantizar la convivencia.

Otra demanda de la Cámara a la Junta consiste en que inste al Gobierno central a impedir la utilización de recursos públicos en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción, preparación y ejecución del citado referéndum de secesión suspendido por resolución del Tribunal Constitucional.

Asimismo, la Cámara, en virtud de una enmienda planteada por el PSOE-A, ha expresado su apoyo "a todos los alcaldes y concejales que están defendiendo con firmeza la legalidad constitucional en Cataluña, y condena las intolerables presiones y amenazas que están sufriendo en su tarea diaria y en su entorno familiar".

En defensa de la iniciativa, el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Cs, Juan Marín, ha explicado que esta iniciativa "no va de confrontar a ciudadanos y a territorios, sino de saber dónde estamos: al lado de ley y del ordenamiento jurídico o en frente, y de decidir dónde nos situamos cada uno de nosotros" ante un gobierno catalán "que se salta la ley, alienta la violencia y el enfrentamiento entre ciudadanos y ampara coacciones", lo que supone una forma de actuar "propia de regímenes totalitarios".

"No es no, como diría un dirigente del PSOE --en alusión a Pedro Sánchez--, que debería haber dicho sí es sí hace unos días en el Congreso (a una iniciativa similar a ésta)", ha indicado Marín, quien ha defendido que son más los catalanes que no se manifiestan y permanecen en silencio "por miedo" que los que están en la calles. Ha indicado que Catalunya "no está sola" ante los que quieren romperla y que Andalucía y España no se entienden sin Cataluña y viceversa.

PSOE-A: "EL ESTADO TIENE QUE REACCIONAR"

Por su parte, Mario Jiménez ha señalado que ante el más grande "esperpento jurídico" y el mayor "fraude democrático" de la historia de nuestra reciente democracia cometido por el Parlamento y Gobierno catalán con la convocatoria del referéndum, las instituciones tienen que estar a la altura y el Estado tiene que responder, con moderación, pero con contundencia, para garantizar el derecho constitucional. Ha querido dejar claro que el PSOE-A va a estar siempre con el orden constitucional y con las leyes.

"El Estado tiene que reaccionar con la ley en la mano y los demócratas tienen que respaldar a las instituciones del estado de derecho en la tarea de reconducir la situación al orden jurídico y constitucional", según ha indicado Jiménez, quien ha señalado que hay que evitar los "radicalismos, extremismos y populismos". En este punto, ha criticado a Podemos e IULV-CA, a los que ha advertido de que las urnas sin ley son las que ponen las "dictaduras".

La portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, ha defendido que ante "el golpe a la democracia española" que se está produciendo en Cataluña los partidos constitucionalistas "debemos estar juntos sin fisuras" y hacer política "con altura de miras" para "garantizar la libertad y los derechos de mucha gente que están siendo pisoteados". Ha reprochado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "apoye al Gobierno central pero con la boca chica" mientras ha señalado que su debate no es con Rajoy, sino "con su secretario general, Pedro Sánchez", todo mientras ha resaltado que el PP "siempre dice lo mismo en cualquier parte de España".

El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha asegurado que el conflicto en Cataluña no es un enfrentamiento entre ciudadanos "sino entre élites políticas y entre los partidos más corruptos". En su opinión, con esta iniciativa no se está pidiendo que desde Andalucía se apoye a las instituciones, "se está pidiendo que nos enfrentemos". "Es una iniciativa copiada de Madrid y que no aporta ninguna solución", según ha dicho, y ha especulado sobre si el apoyo del PSOE-A es para "enfrentarse a Pedro Sánchez".

Por último, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha denunciado la "irresponsabilidad" de Cs por plantear esta iniciativa que ya ha sido rechazada en el Congreso y que "es frentista". Así, ha lamentado que se intente convertir al Parlamento andaluz en una cámara "de segunda vuelta", cuando ha insistido en que esta iniciativa persigue "atizar el fuego" en un momento en el que hace falta "diálogo y democracia". Maíllo ha defendido un referéndum en Cataluña pactado y ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno, Antonio Sanz.