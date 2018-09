PSOE-A afirma que el resto de partidos están intentando "generar las condiciones" para que haya adelanto electoral

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, ha confiado en que el Pleno del Parlamento apruebe la próxima semana la nueva Ley de Igualdad de Género, la Ley Audiovisual y la Ley de Medidas frente el Cambio Climático y ha apuntado que sería muy grave que los partidos de la oposición "se llevaran por delante" estas tres normas tan importantes, "por su irresponsabilidad y frivolidad a la hora de intentar generar las condiciones para adelantar las elecCiones, que es en lo que están claramente los grupos de la oposición".

Jiménez ha defendido que el impulso del Gobierno andaluz y el trabajo del Grupo Parlamentario Socialista están haciendo posible que el Parlamento siga cumpliendo con su responsabilidad y vayamos a un pleno la próxima semana en el que está previsto la aprobación de tres leyes importantísimas para la comunidad, cada una en su sector, aunque la aprobación de la nueva Ley de Igualdad significará "un hito en términos políticos y sociales en nuestra comunidad".

Ha confiado en que los partidos de la oposición salgan del estado de "inestabilidad permanente" en el que están y decidan aportar en términos de responsabilidad.

Mario Jiménez ha querido dejar claro que los socialistas no están trabajando con "un horizonte vinculado a las teorías de la oposición sobre adelanto electoral o no adelanto electoral", sino que están trabajando con los compromisos que se adquirieron con los andaluces en las pasadas elecciones autonómicas, con un programa electoral con leyes muy importantes, y con los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura que se firmó con Ciudadanos (Cs).

Sobre los exsocios de investidura, el portavoz socialista ha indicado que lo más significativo es que Cs ha estado durante tres años y medio aportando estabilidad a la comunidad y los andaluces le han reconocido ese papel proactivo y, en 48 horas, con "excusas que no llegan a ningún lado ha planteado salirse de esa senda de estabilidad y se ha puesto del lado de los que llevan durante tres años y medio intentando que Andalucía no avance, no tenga estabilidad y no pueda sacar sus cuentas".

"Cs se ha incorporado también al clan de la inestabilidad", según ha indicado Jiménez, quien ha agregado que los partidos de la oposición, en este último periodo de sesiones se han "descompuesto" y se han puesto "nerviosos" y han empezado a ceder hacia sus "tentaciones electorales y electoralistas en detrimento del compromiso con el interés general que deberían tener".

En cuanto a los presupuestos de la comunidad para 2019, Mario Jiménez ha señalado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, dijo claramente que Andalucía tendría sus presupuestos para el próximo años "y los tendrá". A partir de ahí, según ha apuntado, el calendario dependerá de una serie de circunstancias y de la necesidad de conocer cuál es la senda de gasto porque nos estamos jugando mucho dinero para la comunidad.

Ha insistido en que "hay elementos que tienen que despejarse para que el Gobierno pueda cumplir con su obligación de presentar los presupuestos".