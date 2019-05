El PSOE-A dice que hará una "oposición implacable" al Gobierno andaluz en materia de violencia de género

En rueda de prensa en la sede del PSOE de Córdoba, Pérez ha señalado que el balance que puede presentar en esta materia el Ejecutivo que preside el popular Juanma Moreno, transcurridos ya seis meses desde las elecciones andaluzas y más de 100 días de gobierno, es "frustrante y preocupante", dado su "pacto" con "la ultraderecha" de Vox, ante la que la derecha de PP y Cs se muestra "sumisa y callada".

Prueba de ello es la "alfombra naranja" que le ha puesto Cs a Vox "al facilitar Marín" a la ultraderecha el listado de quienes trabajan en la Junta de Andalucía contra la violencia de género, creando así unas "listas negras" de "empleados públicos" a los que el PSOE andaluz, según ha resaltado Pérez, va a "proteger", para "garantizar su independencia y que puedan trabajar con rigor y profesionalidad", en beneficio de las mujeres víctimas de la violencia machista.

En este sentido, la portavoz socialista, que ha instado al Gobierno de la Junta a dar cumplimiento a la Ley contra la Violencia de Género de Andalucía, "que aprobamos hace menos de un año", y a "defender a las víctimas y a quienes las atienden", ha calificado como un "escándalo que se premie a personas que han liderado o lideran asociaciones que luchan contra la Ley de Violencia de Género", como la candidata número cinco de Cs al Ayuntamiento de Sevilla, Inmaculada Ocaña.

De hecho, en opinión de Pérez, "no puede haber responsables políticos en los partidos, que dicen defender la lucha contra la violencia de género, y que se dedican a liderar asociaciones que buscan acabar con las leyes que protegen a las mujeres y a las víctimas" de la violencia machista, por lo que le parece "un escándalo", según ha insistido, "que Cs siga manteniendo a esa candidata".

Pérez ha acusado además, al presidente andaluz, Juanma Moreno, de mentir sobre la ejecución del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) al asegurar que no se había gastado buena parte del mismo el pasado ejercicio bajo el Gobierno del PSOE-A, cuando la propia "consejera de Igualdad", a preguntas de los socialistas, ha reconocido en el Parlamento andaluz que "se ha ejecutado el 94 por ciento".

Por ello, y dado que, además, el Ejecutivo andaluz dispone de "15,2 millones de euros de financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", que llegaron a Andalucía desde la Administración central "el pasado noviembre", el PSOE-A quiere saber ahora "cómo gastará" ese dinero el Gobierno de PP y Cs.

Esta será una de las preguntas que plantearán los socialistas al Ejecutivo andaluz en la Cámara autonómica, dónde también le interrogarán sobre el necesario desarrollo de la Ley de Violencia de Género de Andalucía, preguntando "cuándo se aprobará el Plan Integral de Prevención y Sensibilización contra la Violencia de Género", entre otros programas y medidas previstas en la citada Ley.

Por último, Pérez, quien ha criticado que Gobierno de PP y Cs presente como novedades y gestión propia en materia de subvenciones y dotación presupuestaria para la igualdad y contra la violencia de género lo que no es sino "herencia del PSOE-A", ha pedido al Ejecutivo andaluz que "hagan un examen de conciencia, rompan con la ultraderecha y no lleven en sus listas" a quienes no defienden a las víctimas de violencia de género.