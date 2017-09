PSOE-A sostiene que ha cumplido "escrupulosamente" con Ferraz en la PNL de Cs en defensa del Estado de derecho

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha defendido este jueves que el Grupo Socialista ha cumplido "escrupulosamente" con los criterios que había establecido la dirección federal del PSOE en relación a iniciativas como la proposición no de Ley (PNL) que, a propuesta de Ciudadanos (Cs), ha aprobado este jueves el Pleno del Parlamento andaluz, en defensa del Estado de derecho y de apoyo a las actuaciones del Gobierno central frente al referéndum secesionista que el Ejecutivo catalán pretende celebrar este próximo domingo 1 de octubre.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara andaluza tras la votación de dicha iniciativa --que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE-A, PP-A y Cs, y el rechazo de Podemos e IULV-CA--, Mario Jiménez ha argumentado que el Grupo Socialista andaluz ha cumplido "escrupulosamente la circular" que en su momento trasladó la dirección federal del PSOE "en la que se pedía que se incorporaran una serie de enmiendas" en la PNL que los socialistas andaluces han logrado que Cs acepte incluir en su iniciativa, si bien dos de ellas, formuladas 'in voce', no han podido votarse porque Podemos, "de manera sorpresiva y fuera de todo lugar", lo "ha vetado".

En concreto, el PSOE-A ha respaldado la iniciativa de Ciudadanos después de que se incorporaran dos de las cuatro enmiendas que había planteado a la misma (dos de adición, una de ellas 'in voce', y dos de modificación del texto, una de ellas también 'in voce'). Las dos enmiendas por escrito se referían al apoyo tanto a los andaluces que residen en Cataluña como a los alcaldes y concejales que defienden la legalidad constitucional.

En cuanto a las dos enmiendas 'in voce' que planteó el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, en el debate, no han podido tramitarse por la negativa de Podemos --se requiere unanimidad de la Cámara--, pese a que Cs estaba dispuesto a aceptarlas por no desvirtuar el contenido de la iniciativa. La primera enmienda 'in voce' se refería a sustituir, en el punto primero, la frase sobre apoyo "al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de autoridades públicas" por una expresión general sobre apoyo "a las instituciones".

La segunda 'in voce' suponía añadir un nuevo punto para recoger que el Parlamento "apuesta por el entendimiento institucional para la resolución de los problemas políticos una vez garantizado el cumplimiento estricto de la ley y el respeto a nuestro ordenamiento constitucional".

Mario Jiménez ha querido dejar claro que el PSOE "está siempre en defensa de la ley y del ordenamiento jurídico", y va a estar "con las instituciones del Estado y la defensa del Estado de derecho", si bien ha propuesto una enmienda para "apostar por el diálogo político para, una vez que se restablezca el Estado de derecho en Cataluña, resolver un problema político que va a estar ahí y que tiene que resolverse mediante el entendimiento institucional".

El portavoz del PSOE-A ha lamentado que, una vez que se había conseguido "algo muy difícil" como es "estar con el Estado de derecho e incorporar algunos elementos que habían sido valorados por la dirección federal" del partido, "de manera sorpresiva, un partido como Podemos que defiende que se vote en un referéndum ilegal impide que se vote en el Parlamento de Andalucía".

CRÍTICAS A PODEMOS

"Esa es la coherencia de Podemos: cero, ninguna", ha criticado Jiménez, que ha incidido en que el grupo morado "ha impedido que se incorpore una enmienda donde el Parlamento de Andalucía expresaba su respaldo al conjunto de las instituciones del Estado y no específicamente al Gobierno de la nación", de modo que "Podemos ha provocado que el respaldo se produzca en esos términos", es decir, con mención específica al Ejecutivo central.

Para el representante socialista, "a Podemos le ha podido una vez más la frivolidad, la incongruencia y la falta de seriedad", si bien en el PSOE-A están "satisfechos" con su trabajo, según ha manifestado Jiménez, para quien la "voluntad muy mayoritaria" del Parlamento andaluz era "expresar un apoyo inequívoco a las instituciones del Estado en defensa del orden constitucional, pero hacer también una apuesta por el entendimiento y el diálogo para hacer frente a un problema político que no tendría que haber llegado donde ha llegado".

Jiménez ha considerado que de lo vivido este jueves se extrae "una nueva lección", la de que "Podemos es un mal compañero de viaje, un partido con el que no se puede contar para que las instituciones funcionen con seriedad, congruencia y atendiendo al interés general", y "es capaz de imponer la bronca y el macarrismo político al rigor ante cuestiones tan importantes".

A preguntas de los periodistas, el portavoz parlamentario del PSOE-A ha negado que, con la votación de esta PNL, desde la federación socialista andaluza se haya echado un "pulso" a Ferraz, porque han "cumplido escrupulosamente la circular" de la dirección socialista.

En ese sentido, Jiménez ha argumentado que "la tarea que tenía encomendada el Grupo Socialista era que se incorporaran esas enmiendas y se aceptaran por el grupo proponente" las mismas, algo que "no ocurrió en las Cortes" Generales con la iniciativa que planteó allí Cs y a la que el PSOE votó en contra, y en Andalucía la PNL "se hubiera votado sin ningún problema" con esas enmiendas "si no se hubiera dado un voto inexplicable por parte de Podemos", según ha insistido.