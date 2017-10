PSOE-A asegura que las Fuerzas de Seguridad "no pueden ser sometidos a acoso en un estado de derecho"

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, en rueda de prensa en Cádiz, ha asegurado que desde el PSOE solicitarán la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para conocer las instrucciones dadas a los agentes para su actuación el pasado domingo con motivo del referéndum, sobre todo tras las "escenas" vividas y que "no nos gustan nada".

Además, ha indicado que "la responsabilidad es de los mandos y no de los efectivos". En cuanto a la situación vivida por los agentes, Jiménez ha asegurado que confía en que este tipo de situaciones "no se aliente" por parte de ninguna formación y que "no forme parte de la estrategia de ningún partido"

Asimismo, Mario Jiménez ha destacado que, en este asunto, la postura del PSOE es "estar con la legalidad constitucional" y por tanto pedir que se reponga "y que después haya entendimiento institucional".

Además, ha explicado que "la solución tiene que garantizar la igualdad de todos los españoles y los territorios", indicando que "si hay territorios que piden más autogobierno, Andalucía también lo hará y si hay territorios que piden más Presupuesto, Andalucía también lo hará".