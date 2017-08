PSOE-A anuncia "pelea por tierra, mar y aire" si Andalucía no recibe un "trato justo" en la financiación autonómica

Así se ha pronunciado ante los medios el secretario de Economía del PSOE-A, José Caballos, en alusión al informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la liquidación de 2015 del sistema de financiación de las comunidades de régimen común y que sitúa a Andalucía como una de las peor financiadas en 2015 en cuanto a financiación efectiva por habitante ajustado, a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, al encontrarse a un 96,5 por ciento del total, lo que supone un descenso del 1,7 por ciento respecto a 2014.

El dirigente socialista, que ha puesto en valor los datos "científicos, objetivos, contrastados y oficiales" de este informe, "sin ningún tipo de manipulación", ha considerado "insoportable" que haya comunidades que tengan un 30 por ciento de financiación más que otras, "una situación inédita, que no se da en ningún país federal o con un sistema descentralizado como el que tiene España".

VE "INJUSTICIA BRUTAL" EN DIFERENCIA DEL 30% DE FINANCIACIÓN

"No puede haber un habitantes que por vivir en una comunidad u otra tenga un 30 por ciento más o menos de financiación para recibir los servicios públicos porque es de una injusticia brutal", ha denunciado Caballos, quien ha advertido de que la financiación autonómica supone "la madre de todas las batallas" para Andalucía "porque todos los ciudadanos tienen que tener las mismas oportunidades a recibir y los mismos servicios públicos en el conjunto de España".

Una cuestión que, según ha señalado el responsable del PSOE-A, "no ha sido así ni en este periodo ni cuando gobernó Aznar, que dejó de financiar a 400.000 andaluces; y solo en 2015 la cifra se sitúa en 220.000". Por ello, se ha mostrado convencido de que los andaluces tienen "bien claro que cada vez que la derecha llega a la Moncloa Andalucía sale perdiendo y recibe menos financiación e inversiones".

Tras subrayar que el PSOE-A no va a consentir "este castigo y esta discriminación", Caballos ha destacado que Andalucía no pide más financiación que nadie, "pero no tolerar menos". "La derecha española y la derecha andaluza siguen sin enterarse de que los 8,5 millones de andaluces que viven en esta tierra no van a ser ciudadanos de segunda. Para eso no ganamos el 28F, sino para tener una autonomía de primera y una financiación de primera", ha agregado.

PIDE A MORENO QUE DEJE DE SER UN "DELEGADO DE MONCLOA"

El dirigente socialista ha reclamado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, y a sus "adláteres" que defiendan Andalucía "aunque solo sea una vez" y no actúen como "meros delegados de la Moncloa para aplaudir todos los atropellos que se acometen contra esta tierra". A su juicio, aunque Moreno tenga "menos fuerza que una gaseosa porque no pinta nada en Génova ni en Moncloa", está obligado a defender a Andalucía "de las agresiones".

Sobre el grupo de trabajo que se va constituir en el Parlamento andaluz para debatir sobre financiación autonómica, Caballos ha destacado el compromiso de todas las fuerzas políticas de trabajar en dicha a mesa a partir del próximo mes de septiembre. Ha dicho esperar que "cuanto antes" se llegue a una posición común para conformar un "frente" desde Andalucía. Para ello, según ha añadido, el PP-A tendrá que dejar de actuar como una fuerza "subalterna".