PSOE-A espera que Susana Díaz salga de la reunión con Rajoy con una fecha del CPFF para abrir el debate de financiación

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV) recogidas por el Europa Press, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha señalado que la presidenta acude este miércoles a su reunión con Rajoy con la sensación de haber cumplido con su obligación, esto es, haber logrado una posición común de Andalucía sobre financiación.

Ha indicado que Susana Díaz lleva pidiendo durante mucho tiempo que se abra el debate sobre el nuevo modelo de financiación, porque la mala aplicación del actual por parte del Gobierno del PP ha provocado que hayan dejado de llegar a la comunidad más de 5.500 millones.

"Se ha castigado a sabiendas a esta tierra", según ha denunciado Mario Jiménez, quien ha lamentado que el presidente del Gobierno no haya cumplido con su palabra de abrir en 2017 el debate sobre la nueva financiación.

Asimismo, ha insistido en que la presidenta de la Junta ha conseguido que Andalucía tenga una posición común, respaldada por cuatro de los cinco grupos del Parlamento andaluz. Ha apuntado que, lamentablemente, Ciudadanos (Cs) se ha quedado "al margen de la defensa del interés general" al no querer apoyar un documento muy solvente desde el punto de vista técnico y ambicioso desde el punto de vista político.

Se ha mostrado convencido de que el documento de Andalucía puede servir de base, si quisiera Mariano Rajoy, para el conjunto de comunidades.

"Ojalá Susana Díaz pueda salir de la reunión diciendo que se convoca el CPFF y que se abre el diálogo para un nuevo sistema de financiación", ha expresado Mario Jiménez.

Respecto al hecho de que el documento andaluz cuente con el apoyo del PP-A, Mario Jiménez ha indicado que esa formación ha entendido que "no podía quedarse al margen de la defensa de Andalucía, porque es lo que está en juego". Ha apuntado que no hay autonomía política si no hay autonomía financiera y económica para desarrollar el autogobierno.

De otro lado, Jiménez ha denunciado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno central ha presentado para este año está construidos "contra el interés general de Andalucía" y son un "desastre" en cuanto a las inversiones en esta tierra.

Ha apuntado que el Gobierno central debería replantearse si esos son los PGE que necesita España en este momento y poner encima de la mesa otro texto.

Preguntado sobre el hecho de que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, reclame a Susana Díaz que convenza al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que apoye estos PGE, Jiménez ha indicado que parece mentira que el dirigente popular esté pidiendo a la presidenta de la Junta que haga el trabajo que tiene que hacer Mariano Rajoy. En su opinión, Moreno debe ver "muy debilitado" a Mariano Rajoy para pedir a Díaz que le haga el trabajo.

NINGUNA RAZÓN PARA EL ADELANTO ELECTORAL

Preguntado sobre si podría producirse adelanto electoral en Andalucía, Jiménez ha dicho que "no hay ninguna razón" para que haya adelanto, porque esta comunidad cuenta con estabilidad política, solvencia económica, con unos presupuestos para este año y con un programa electoral, el del PSOE-A, que la presidenta quiere culminar.

Asimismo, ha agregado que también se quiere cumplir al cien por cien el acuerdo de investidura con Ciudadanos (Cs). Ha señalado que la posibilidad de un adelanto electoral "sólo existe en la mente de los partidos de la oposición, que piden aire", porque no deben estar muy contentos con la posición política que tienen actualmente en Andalucía.