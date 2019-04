PSOE-A espera que PP y Cs acepten una ponencia para actualizar el Estatuto de Andalucía

En rueda de prensa, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A, Ángeles Férriz, se ha referido a la carta que Susana Díaz ha remitido a los líderes de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía --Juanma Moreno, Juan Marín y Teresa Rodríguez, respectivamente-- en la que propone crear una ponencia en el Parlamento de Andalucía para "afrontar" la actualización del Estatuto.

Según Férriz, el Estatuto es patrimonio de todos los andaluces y, por lo tanto, su modificación no puede ser una reforma "express y que se tome a la ligera ni puede estar al servicio de los intereses de dos partidos", en referencia a la proposición de Ley de reforma del Estatuto que PP-A y Cs registraron el Parlamento para abordar la supresión de los aforamientos.

Según la portavoz del PSOE-A, la reforma del Estatuto requiere de diálogo, de un amplio consenso y de un debate reposado y riguroso, al tiempo que se tiene que permitir la participación tanto de expertos como de la sociedad civil para conocer los asuntos que preocupan a la ciudadanía.

En cuanto al hecho de que Susana Díaz no haya remitido la carta a Vox, Férriz ha indicado que el PSOE-A no se ha dirigido a ese partido, pero no tiene ningún "problema en que participe en los debates, porque tiene representación en el Parlamento y esta democracia es tan generosa que permite hablar sobre las instituciones incluso a aquellos partidos que quieren eliminarlas".