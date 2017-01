PSOE-A destaca que Díaz tuvo una "acogida muy calurosa" en Castilla y León y califica de "anécdota" la protesta

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha expresado que el viaje ha transcurrido de manera muy positiva y que la presidenta se ha encontrado con cientos de compañeros a los que ha podido escuchar.

Sobre la pequeña protesta de un grupo de personas que portaban pancartas en las que se podía leer "no es no", Juan Cornejo ha señalado que no sabe si son o no militantes, pero lo que está claro es que ese "no es el comportamiento de un socialista" porque en este partido siempre se respetan las ideas.

En este sentido, ha señalado que no deja de ser una "anécdota" y un "hecho aislado".

El dirigente socialista ha manifestado que en este momento no está cerrada ninguna visita de Susana Díaz a otra comunidad autónoma y que solo está prevista, en lo que se refiere a agenda de partido, su participación, el sábado, en las jornadas organizadas por la agrupación socialista de Alcalá de los Gazules (Cádiz), en las que también intervendrá el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.

De otro lado, preguntado sobre si el PSOE-A sería partidario de la participación del PSC en las primarias de cara a la elección de la personas que ostentará la Secretaría General, Cornejo ha expresado su respeto por el trabajo que se está llevando a cabo en el seno de la comisión bilateral que han constituido la gestora y el PSC y ha expresado que no se va a pronunciar sobre ese aspecto "para no condicionar".

Ha confiado en el trabajo de dicha comisión para que siga habiendo entendimiento entre dos partidos "hermanos".