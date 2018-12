Política

PSOE-A aplaude que Cs no hable con Vox y afea al PP-A que negocie "sin pudor" pero "a escondidas" con la "ultraderecha"

La secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, María Jesús Serrano, ha celebrado que tanto el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como el candidato en Andalucía, Juan Marín, hayan afirmado que no cerrarán ningún acuerdo con Vox, pero ha afeado al PP que no tenga "ningún pudor" en negociar con la "ultraderecha" aunque lo haga "a escondidas". "Nos alegramos profundamente de que Ciudadanos se haya dado cuenta de que por fin un acuerdo de gobierno sólo con el PP no es posible, porque tendrían que tener el apoyo permanente de Vox", ha añadido.