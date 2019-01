PSOE-A pide a Adelante que apoye a Susana Díaz para la investidura y se frene el "tripartito de ultraderecha"

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, después de que desde Adelante Andalucía haya planteado a los socialistas que si se diera un escenario de ruptura entre PP, Ciudadanos y Vox, se busque "un candidato de consenso".

Mario Jiménez ha querido dejar claro que el PSOE-A propondrá mañana, en la ronda de consultas que la presidenta del Parlamento desarrollará con los grupos parlamentarios de cara a la investidura, a Susana Díaz como candidata a la investidura porque es la que ganó las elecciones el pasado 2 de diciembre.

"Le pedimos una reflexión a la izquierda de este Parlamento para que sume sus votos a la respuesta democrática que puede parar a la derecha ahora, sin subterfugios y sin filibusterismos, apostando claramente por nuestro Estatuto de Autonomía", ha señalado Mario Jiménez, en un llamamiento a Adelante Andalucía.

Asimismo, ha señalado que piden a Marta Bosquet, que cuando culmine la ronda con los portavoces parlamentarios, proponga al candidato o candidata que "tenga el mayor número de respaldos". "La señora Bosquet no es representante de ningún partido, sino que es la presidenta del Parlamento y, por lo tanto, tiene que saber sumar cuando termine la ronda, para proponer al candidato o candidato que más apoyo tenga", según ha sentenciado el portavoz socialista, quien ha querido dejar claro que el momento "es ahora y no pasado mañana".

Ha insistido en que ahora ha llegado el momento de dar una respuesta firme, clara y contundente en nombre de la democracia, de nuestro Estatuto de Autonomía y de los valores que están detrás de nuestra Constitución, frente al "monstruo del fascismo", en referencia a Vox.

Ante un escenario en el que el candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, no tiene garantizados en estos momentos los votos de Vox de cara a la investidura, necesarios para poder contar con una mayoría suficiente, Jiménez ha insistido en que Marta Bosquet, cuando termine la ronda con los grupos, haga una propuesta: "Si un candidato tiene una mayoría absoluta para presentarse, evidentemente, la presidenta del Parlamento tiene la obligación de hacer esa propuesta, pero si no se da esa circunstancia, tendrá que proponer al candidato o candidata que tenga más votos".

"Y eso se juega mañana, no pasado mañana", ha indicado Mario Jiménez, para quien "ojalá Adelante Andalucía cumpla su obligación democrática", porque mañana se "puede parar ese tripartito en el que está metido a fuego la ultraderecha". Ha lamentado que para Adelante Andalucía la "primera opción" fuera un "tripartito de la ultraderecha" en Andalucía, pero ahora llega la oportunidad de rectificar, que es "de sabios".

"Me sorprende muchísimo que la primera opción para Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, para Andalucía, sea un tripartito de ultraderecha y que solo si el monstruo no nos devora y no devora la autonomía andaluza, entonces ya apareceremos para plantear no se sabe muy bien, qué opción o sobre qué principios", ha indicado Jiménez en relación con la actitud de los dirigentes de Adelante Andalucía.

En cuanto al documento que Vox llevó ayer a su reunión en Madrid con el PP, Mario Jiménez ha señalado que las propuestas contenidas en el mismo suponen la "agresión más fuerte a la democracia en España y a nuestro Estatuto de Autonomía": "Jamás nadie había cruzado todas las líneas rojas de ruptura de la convivencia y de desprecio de los valores constitucionales".

LEVANTARSE DE LA MESA

En su opinión, si el PP y Ciudadanos tuvieran el "más mínimo signo de responsabilidad y de honestidad democrática y de altura de miras, se tendrían que haber levantado de la mesa inmediatamente": "lo que hizo en el día de ayer Vox fue incapacitar, inhabilitar y hacer inviable el pacto de las derechas". Aunque de momento sólo el PP se haya sentado a negociar con Vox de cara a la investidura, Mario Jiménez ha señalado que Cs es "tan cómplice" de la situación como el PP y se ha dedicado a abrir "las puertas al franquismo político".

Mario Jiménez ha considerado que lo firmado por PP-A y Ciudadanos es totalmente "inviable" desde el momento en que para hacerlo posible tiene que encontrar "votos en la extrema derecha y el franquismo político que representa Vox".

Preguntado sobre el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya manifestado que tras las elecciones del 2 de diciembre se cerró un ciclo político, Jiménez ha indicado que más bien se "ha abierto un ciclo político y quien no quiera verlo, allá él", en clara referencia a la irrupción de Vox. Ha advertido de que ese ciclo político se ha abierto para toda España, puesto que las encuestas dan un escenario político muy parecido al que salió de las elecciones andaluzas.