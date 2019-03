PSN dice que la transferencia de tráfico a Navarra es "complicada" pero hay "compromiso político" para hacerla

"No es tan fácil como decir 'dame la competencia de tráfico', es un tema que tiene muchas espinas. El Gobierno se ha comprometido a hacerlo, no sé si llegará antes de las elecciones, es un tema que tiene que ver con muchos Ministerios y no sé como están trabajando. Si no puede llegar esta legislatura, hay un compromiso político y llegará", ha indicado Chivite, durante su intervención en el Foro Ser Navarra.

La dirigente socialista ha señalado que se trata de "una reivindicación histórica" realizada también por Gobiernos de UPN y ha criticado que "ahora nos llevamos a la cabeza porque el Gobierno de España haya contestado que sí".

En ese sentido, ha considerado que "ha habido una manipulación torticera del PP diciendo que queremos sacar a la Guardia Civil de Navarra" y ha señalado que "habrá que acordar cuál es el modelo de gestión de las competencias de tráfico", explicando que se puede dar una gestión compartida entre Guardia Civil y Polícia Foral.

De hecho, ha apuntado que "en estos momentos" es "poco factible" que Policía Foral pueda asumir en exclusiva la gestión por la "coyuntura" del cuerpo. Ha argumentado que "varios policías forales nos han dicho que les han negado el permiso de paternidad porque hay escasez de agentes". "Esto tiene que ver con la mala planificación de las jubilaciones y las raquíticas ofertas públicas de empleo que se han hecho esta legislatura", ha criticado.

También se ha referido a las inversiones financieramente sostenibles, para señalar que es un asunto que "depende del Gobierno de Navarra" en el sentido de que, si la Comunidad foral cumpliera la regla de gasto, el Estado no tendría que autorizar nada.