PSN rechaza apoyar a EH Bildu o Navarra Suma en Pamplona y deja en manos de los abertzales decidir si le apoyan a ella

El PSN ha sido la tercera fuerza en el Ayuntamiento de Pamplona, con cinco concejales, por detrás de los trece que ha obtenido Navarra Suma y los siete de EH Bildu. Navarra Suma obtendría la Alcaldía como lista más votada, salvo que EH Bildu, PSN y Geroa Bai voten unidos.

Maite Esporrín, en una entrevista en Navarra Televisión recogida por Europa Press, ha descartado apoyar a Navarra Suma o a EH Bildu.

Sobre la formación abertzale, ha asegurado que el PSN tiene "muy claro que no vamos a negociar absolutamente nada con ellos, pero las matemáticas son como son". "Sí que hemos empezado negociaciones con Geroa Bai, estamos trabajando sobre un posible programa de trabajo conjunto y todavía lo tenemos pendiente de cerrar. No sabemos si alcanzaremos un acuerdo o no. Si alcanzáramos este acuerdo serían siete votos y nos faltan otros siete, ahí ya dependemos de lo que decida EH Bildu", ha afirmado.

Así, ha considerado que la formación abertzale tiene que decidir "si prefiere que se pueda establecer un Gobierno progresista, con unas ideas sociales para toda la ciudadanía, con un afán de consenso y de diálogo, o si prefiere dejar que gobiernen los partidos más conservadores, no solamente UPN, sino PP y Ciudadanos".

Sobre la postura del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ayer rechazó cualquier negociación con EH Bildu en Navarra pero abrió la puerta a un Gobierno socialista con la abstención de los abertzales, Maite Esporrín ha afirmado que esas declaraciones "ni facilitan ni dificultan, porque eso es algo que ya lo teníamos muy claro tanto para el Gobierno como para el Ayuntamiento, que nosotros por principios no vamos a negociar absolutamente nada con Bildu".

Sí ha señalado que, con el resultado electoral del 26 de mayo, "la historia se repite", ya que con el mismo número de concejales que ahora tiene el PSN, el también socialista Julián Balduz fue investido alcalde en 1979 con el apoyo de Herri Batasuna.

En este sentido, Esporrín ha asegurado que "lo que se ve como una debilidad puede ser un acierto, porque el PSN ha demostrado que es capaz de llegar a acuerdos con todos", tanto con UPN como con el Gobierno municipal de la última legislatura. "El Ayuntamiento no es como otras instituciones donde se hace política de altura, sino que es más el trabajo del día a día. Somos capaces de alcanzar acuerdos con unos y con otros", ha señalado.

En todo caso, ha subrayado que está "completamente descartado" que el PSN apoye a Navarra Suma y ha argumentado que "cuando nos hemos presentado a las elecciones ya lo hemos dicho, tenemos nuestro propio proyecto y estamos en disposición de hacer un Gobierno progresista, de izquierdas, más social, no nos hemos presentado para dar el apoyo a Navarra Suma, sino todo lo contrario". "Tenemos nuestro programa y nuestra hoja de ruta. Si alguien se quiere sumar a nuestro proyecto, estupendo, si no, nosotros continuaremos con nuestro proyecto", ha afirmado.

Si Navarra Suma asumiera la Alcaldía, Esporrín ha asegurado que "podemos coincidir" en momentos puntuales, "como estoy segura de que si soy alcaldesa podré coincidir con ellos igualmente, pero es que no quita una cosa para la otra".

También ha insistido en que está "absolutamente descartado" que el PSN apoye a EH Bildu. "Con EH Bildu tenemos una gran diferencia ideológica de constitución de nuestra comunidad y también tenemos una gran diferencia ética, todavía ellos no han sido capaces de condenar los atentados de ETA. Es algo que a nosotros nos impide absolutamente negociar con ellos", ha afirmado.