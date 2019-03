PSN cree que la candidatura de una madre del 'caso Alsasua' por EH Bildu "no ayuda" a sus reivindicaciones

María Chivite ha afirmado que se ha reunido varias veces con el colectivo que agrupa a los padres y madres de los condenados y ha señalado que, "como madre, empatizo con esas familias, la situación que están viviendo es dura", pero ha señalado que "otra cosa es que no puedo compartir que no pasó nada o que lo ocurrido fue una simple pelea de bar".

Así, Chivite ha indicado, en el Foro Ser Navarra, que "sabemos que contexto hay en Alsasua, a mi me ha tocado ir a hacer campaña electoral a Alsasua y tener que irme porque me han tirado piedras a la furgoneta". "No estoy hablando de que toda la ciudadanía de Alsasua sea así, porque no lo es, pero en Alsasua se celebra el Ospa Eguna y se dedican a tirar piedras a imágenes de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Foral. No es cualquier otra población", ha señalado.

Además, la dirigente socialista ha apuntado que ha trasladado a las familias de los condenados que no comparte "la dinámica que habían seguido y que creía que les estaba perjudicando a sus hijos".