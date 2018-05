PSE plantea que el nuevo estatuto vasco amplíe competencias y tenga " encaje constitucional"

En este sentido, insiste en advertir del "riesgo" que supone "intentar modificar la Constitución a través de un Estatuto asumiendo competencias que no les corresponden" porque no tendría "viabilidad" y no sería útil para la ciudadanía, según han explicado a Europa Press fuentes socialistas.

El grupo parlamentario del PSE-EE siempre ha defendido una reforma constitucional en sentido federal previa al Estatuto, pero, ante la imposibilidad de llevar adelante esta iniciativa al descartarlo la mayoría del Parlamento, en su texto de propuestas sobre el Título Competencial, plantea las posibilidades de ampliar las competencias vascas dentro del ordenamiento jurídico, evitando "la litigiosidad" en el Tribunal Constitucional.

Para no rebasar el marco de la Carta Magna, cree que, sin proceder a su modificación, es posible la ampliación del catálogo competencial adoptándolo a la realidad actual, teniendo en cuenta que el texto de Gernika se aprobó en 1979.

De esta forma, considera que se puede hacer "reconociendo la realidad europea" y estableciendo mecanismos de participación en las competencias vascas "que se vean afectadas por la actividad" de la UE. Otra vía sería explorar la asunción, de forma compartida con el Estado, de materias y servicios que contempla el informe elaborado por el Gobierno Vasco el 19 de septiembre de 2017.

Asimismo, apuesta por desarrollar las competencias en materia social que ya se llevan ya a cabo, como las referidas a igualdad, vivienda o protección social. También aboga por identificar, para su desarrollo, las nuevas realidades que han surgido tras los años 1978 y 1979 como la inmigración, las políticas de promoción de la igualdad, las nuevas tecnologías y el cambio climático. Además, sugiere que se incluyan en el Título Competencial competencias de Hacienda y Patrimonio porque el Concierto permite consolidarlas.

El PSE-EE propone dos fórmulas para evitar la litigiosidad entre las instituciones vascas y las centrales. La primera sería la creación de comisiones bilaterales de cooperación y la segunda "exprimir las posibilidades" que ofrecen los senadores de designación autonómica para que, en la tramitación de las Leyes en las Cortes Generales, detecte e informe de aquellas cuestiones que pudieran afectar a las competencias de Euskadi. De esta forma, el Parlamento Vasco podía hacer las alegaciones que "considere oportunas".

DOCUMENTOS

El documento con su propuesta de Título Competencial fue registrado por los socialistas el miércoles de la pasada semana, según han apuntado fuentes socialistas, formación que se ha mostrado "sorprendida" porque este martes por la mañana todavía no hubiera documentos sobre este tema registrados por las formaciones nacionalistas.

El PSE-EE ha hecho esta alusión a los textos después de que EH Bildu haya acusado a Elkarrekin Podemos, al PSE-EE y al PP de "escaquearse" de la elaboración de las propuestas de consenso en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco.

"Nosotros estamos poniendo sobre la mesa constantemente y de forma documentada propuestas de coincidencias que sean fiables. Otra cosa es que no les guste a los nacionalistas porque quieran hablar de otras cosas", ha señalado.